Na Netflix trafia pozycja której musisz dać szansę! To prawdziwa perełka

Netflix stale rozwija katalog swoich gier dostępnych w ramach abonamentu. Regularnie trafiają tam nowe pozycje. Część z nich nie budzi specjalnie wiele emocji, ale co jakiś czas platforma serwuje graczom prawdziwą ucztę. Kilka miesięcy temu do biblioteki platformy trafiła najlepsza dostępna wersja trylogii Grand Theft Auto III. Teraz do katalogu dołącza kolejna perełka: uwielbiany przez graczy i krytyków hit Supergiant Games: Hades.

Hades trafia do katalogu gier Netfliksa. To tytuł który wciąga bez reszty

Hades to jedna z tych gier, która od czasu debiutu nie zestarzała się ani trochę. Wspaniały przedstawiciel roguelite który jest dopieszczony od A do Z. Wygląda doskonale, rusza się wspaniale, jest wymagający — ale i sprawiedliwy. Karze tam, gdzie zrobimy błąd. I jeżeli lubicie gry które przyciągają jak magnes i wciągają bez reszty od pierwszych chwil, to bez wątpienia Hades będzie idealną pozycją dla Was.

Niestety, zła wiadomość jest taka, że to gra na tyle zręcznościowa że... trudno mi sobie wyobrazić tę przygodę na dotykowym ekranie. Dlatego wydaje mi się, że kontrolery takie jak Razer Kishi czy zewnętrzne pady bedą niezbędne by móc faktycznie czerpać frajdę z tej zabawy w wydaniu mobilnym.

Hades już dostępny na Netflix - ale Polacy jeszcze trochę zaczekają

Hades trafił już do katalogu gier Netfliksa, niestety — póki co wyłącznie w wersji testowej, dostępnej dla subskrybentów z Filipin. Nie jest pierwszym tytułem który tak debiutuje — prawdopodobnie kwestią najbliższych kilku dni/tygodni jest nim trafi do całej reszty. Na tę chwilę zresztą — będzie on dostępny wyłącznie na iPhone'ach. Netflix nie powiedział ani słowa o wariancie dla Androida.