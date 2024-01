Netflix nowości styczeń 2024. Lista premier – nowe filmy i seriale

Na Netflix w lutym zobaczymy kontynuację kultowego serialu "Rojst Millenium" w gwiazdorskiej obsadzie, w tym Magdalenie Różczce, Dawidowi Ogrodnikowi czy Tomaszowi Schuchardtowi. Przeniesie on nas w koniec lat 90., a także zabierze w podróż do lat 60., dzięki tajemniczym historiom, które pomogą rozw...

Na Netflix w lutym zobaczymy kontynuację kultowego serialu "Rojst Millenium" w gwiazdorskiej obsadzie, w tym Magdalenie Różczce, Dawidowi Ogrodnikowi czy Tomaszowi Schuchardtowi. Przeniesie on nas w koniec lat 90., a także zabierze w podróż do lat 60., dzięki tajemniczym historiom, które pomogą rozwikłać kryminalne zagadki. To trzecia część "Rojsta" po tym, jak pierwszy sezon wyprodukował i pojawił się na Showmax, a później serial przejął Netflix i nakręcil "Rojst '97" będący kontynuacją i rozwinięciem pierwszej serii, ale wprowadzał także nowe wątki i postacie. "Rojst Millenium" powstał na podobnej zasadzie.

Netflix - nowe filmy i seriale luty 2024

W pierwszej połowie miesiąca dowiemy się również, która para z drugiego sezonu Love Never Lies Polska stawiała na prawdę, a nie na kłamstwa. Na Walentynki Netflix przygotował różnorodne propozycje - od filmu "Walentynki" Bogdana Bonera, poprzez polską komedię "Zabij mnie, kochanie", aż po powrót ulubionego programu widzów, "Love is Blind", w szóstym sezonie. Dla miłośników przygód czeka także serial "Awatar: Ostatni władca wiatru" będący aktorską interpretacją popularnego serialu animowanego.

Wśród dokumentów zobaczymy m. in. "Einstein i bomba" - po ucieczce Alberta Einsteina z nazistowskich Niemiec w 1933 roku, naukowiec znalazł schronienie w Stanach Zjednoczonych. Uciekając przed represjami i antysemicką polityką nazistów, Einstein zdecydował się na emigrację i przyjął posadę na Uniwersytecie Princeton. Tam, wraz z grupą wybitnych naukowców, kontynuował swoje badania nad teorią względności.

Dla fanów dokumentów kryminalnych Netflix też coś przygotował - "Kochanka, stalkerka, zabójczyni" opowiada historię mechanika, który postanawia po raz pierwszy spróbować swoich sił w randkowaniu online. Jego życie zmienia się, gdy poznaje kobietę, dla której związki są kwestią śmiertelnie poważną. Film wykorzystuje autentyczne nagrania i materiały archiwalne, ukazując trudności, zaskoczenia i komizm, jakie mogą wyniknąć z pierwszych kroków w świecie internetowych randek. Historia ta rzuca światło na różnice w podejściu do miłości, zobaczmy, czy dla mechanika uda się znaleźć równowagę między trywialnymi rozmowami online a głębokimi związkami, które dla jego partnerki są absolutnie kluczowe.

Bardzo ważną premierą będzie też zapewne "Doktor House", którego wszystkie 8 sezonów pojawi się na Netfliksie już na początku lutego.

