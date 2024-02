Kultowy serial trafił na Netfliksa i będzie bił rekordy popularności

Dr House to jeden z tych seriali, które na długo zapadają w pamięć. Od jego premiery minęło już jednak 20 lat i pewnie warto go sobie odświeżyć, a teraz nadarza się ku temu świetna okazja. Wszystkie 8 sezonów trafiło właśnie na Netfliksa.

Dr House trafił na Netflix

Nieco zabawne jest jak bardzo zmienia się kwestia licencji na poszczególne produkcje na przestrzeni czasu. Kilka lat temu serwisy VOD walczyły o własne produkcje i żadna z nich nie chciała dzielić się nimi z konkurencją. Obecnie wygląda na to, że wiele usług rezygnuje z własnej zawartości, aby nie płacić za nią tantiem, a korzystają na tym inni gracze. Dr House jest jedną z takich właśnie produkcji. Od dłuższego czasu był on już dostępny w ramach usługi Amazon Prime, a teraz trafił również na Netfliksa. Co ciekawe teraz nikt nie ma problemu z tym, że jedna produkcja w tym samym kraju dostępna jest w ramach różnych usług.

Zostawmy jednak tę kwestię na boku, bo pojawienie się kultowego serialu na najpopularniejszym VOD w Polsce to spore wydarzenie. Mam przekonanie, graniczące z pewnością, że Dr House wkrótce trafi do pierwszej dziesiątki najczęściej oglądanych seriali w Polsce. To jedna z tych produkcji, której trudno nie polubić jak np. Suits (W garniturach), które również przeżywa drugą młodość właśnie dzięki Netfliksowi. Dr House nie bez powodu zdobył ogromną popularność, a duża w tym zasługa obsady tego serialu na czele z Hugh Lauriem, który doskonale wcielił się w rolę aroganckiego, uzależnionego od opiatów i genialnego lekarza.

Serial to typowy procedural, w każdym odcinku mamy nowy ciekawy przypadek medyczny, a w tle toczy się powoli fabularna historia naszego głównego bohatera i jego współpracowników. Wszystkiemu towarzyszy cięty humor, który stawia ludzi w bardzo niezręcznych sytuacjach, a wszystko potęguje fakt, że na szali jest często życie pacjentów. Dr House wydaje się tym jednak nie przejmować, bo dla niego najważniejsze jest rozwiązanie zagadki. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji obejrzeć tej produkcji to teraz jest światna okazja aby to nadrobić. Warto!