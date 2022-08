Dotychczasowe seriale Star Wars nie porwały fanów. Czy “Andor” przełamie złą passę?

Chociaż The Mandalorian i Obi-Wan Kenobi nie spełniły oczekiwań, doprowadzając wręcz do sporego oburzenia w internecie niektórych fanów Star Wars - w tym Patryka Koncewicza z redakcji Antyweb, który w swoim felietonie wytłumaczył, jak z ulubionego Jedi zrobiono błazna - to Disney się nie poddaje. Zwiastun nowego serialu wskazuje jednak, że była to dobra decyzja i “Andor” może pozytywnie zaskoczyć.

Źródło: Disney

”Andor” może okazać się sporą niespodzianką. Serial zapowiada się obiecująco

“Andor” zadebiutuje na platformie Disney+ już 21 września. Serial - jak sam tytuł zdradza - opowie historię Cassiana Andora, postaci znanej z filmu “Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie”. Tytułowy bohater będzie starał odnaleźć sposób na wywarcie wpływu na świat w niezwykle niebezpiecznym czasie, kiedy rośnie bunt przeciwko Imperium, a dookoła pełno jest intryg i oszustw. Postać grana przez Diego Lunę będzie wchodzić właśnie na tę buntowniczą ścieżkę w ówczesnej, szarej rzeczywistości.

Trailer jest naprawdę wysokiej jakości - i wskazuje na to, że im mniej “rdzenia” Gwiezdnych wojen w serialach w uniwersum Gwiezdnych wojen, tym lepiej dla samej produkcji. Warto zaznaczyć, że w dniu premiery na platformie pojawią się trzy odcinki, więc będziemy w stanie wyrobić sobie sensowną opinię już pod koniec września.

Niestety jednak, wraz z nowym zwiastunem Disney poinformował, że premiera "Andora" została opóźniona o 3 tygodnie. Serial miał trafić na platformę 31 sierpnia, lecz nowa data premiery została wyznaczona na 21 września. Mimo wszystko, będziemy mieć w sierpniu co oglądać - 21 września na HBO Max debiutuje “Gra o tron: Ród smoka”. Fani popkultury będą więc w prawdziwym raju na przełomie sierpnia i września - szkoda jedynie, że nasz czas nie jest z gumy.

Jeśli chcecie zobaczyć wszystkie nowości, które w drugim miesiącu wakacji pojawi się na Disney+, zajrzyjcie pod ten link - a zapewniam, że jest na co czekać!

Źródło: YouTube @Star Wars