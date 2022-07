Disney+ wszedł na polski rynek w czerwcu bieżącego roku i od razu skradł serca wielu fanów. Już i tak doskonała lista produkcji jest stale poszerzana o nowe filmy i seriale, przez co kontentu zdecydowanie nie brakuje - wręcz przeciwnie, brakuje czasu na oglądanie tego wszystkiego. Tym razem poznaliśmy cały rozkład jazdy na drugi miesiąc wakacji, jednak warto zaznaczyć, że możliwe, iż to nie wszystkie nowości - w dobie VOD wpadają premiery z dnia na dzień. Zajmijmy się jednak produkcjami, o których wiemy - co pojawi się na Disney+ w przyszłym miesiącu?

Prawdziwy hit Pixara trafia na Disney+! Buzz Astral z premierą na platformie już 3 sierpnia

Pierwszym filmem jest “Buzz Astral”, czyli historię bohatera, który był inspiracją do powstania kultowej zabawki z “Toy Story”. Oglądając film przyjdzie nam śledzić losy legendarnego strażnika kosmosu, który wraz ze swoimi barwnymi kompanami będzie musiał nauczyć się współpracować, aby być w stanie uciec przed antagonistą i jego armią robotów. Jeśli opis fabuły Was nie zachęca, to dodam, że jest to produkcja Disneya i Pixara, co już jest sporym gwarantem jakości. Konrad Kozłowski w swojej recenzji napisał: “Czy Pixar zaczyna odcinać kupony, skoro przygotowuje film, który istniał w świecie "Toy Story" i opowiadał o pierwowzorze zabawki Buzza Astrala? Takie wrażenie można odnieść przed wejściem na salę kinową, ale gdy z niej wyjdziemy jesteśmy zadowoleni, że tę historię opowiedziano.” - i to powinno rozwiać wszelkie wątpliwości.

Szał Gwiezdnych wojen - od wakacyjnej komedii z klockami LEGO po kontynuację przygód bohatera z Łotr 1

Dla fanów uniwersum Star Wars również znajdzie się mnóstwo dobrego. Już 5 sierpnia na platformie pojawi się film “LEGO Gwiezdne wojny: Wakacje”, który opowiada o tym, jak Finn przygotował dla swoich przyjaciół wakacje-niespodziankę. Plan niestety nie wypalił, gdyż główny bohater bardzo szybko został oddzielony od swojej grupy. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło - Finn na pokładzie Halcyona spotyka duchy Obi-Wana, Anakina i księżniczki Leii, którzy opowiadają mu swoje historie dotyczące nieudanych wakacji. Taki pomysł na fabułę powinien kupić każdego, niezależnie od wieku.

To jednak nie wszystko. 31 sierpnia na Disney+ zadebiutuje serial “Andor”, który - jak sam tytuł zdradza - opowie historię Cassiana Andora, postaci znanej z filmu “Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie”. Tytułowy bohater będzie starał odnaleźć sposób na wywarcie wpływu na świat w niezwykle niebezpiecznym czasie, kiedy rośnie bunt przeciwko Imperium, a dookoła pełno jest intryg i oszustw. Postać grana przez Diego Lunę będzie wchodzić właśnie na tę buntowniczą ścieżkę w ówczesnej, szarej rzeczywistości.

Prawdziwe święto dla fanów Marvela

Jeśli jesteście fanami Marvela, sierpień będzie dla Was idealnym miesiącem. Już 10 sierpnia na platformie pojawi się serial “Ja jestem Groot”, będący kolekcją zabawnych shortów z Baby Grootem w roli głównej. Mały, drewniany psotnik przeżyje w tych kilku odcinkach mnóstwo szalonych przygód, a fraza “Ja jestem Groot” po seansie najprawdopodobniej nie będzie mogła nam wyjść z głowy.

To jednak nie wszystko. Już 17 sierpnia na Disney+ zawita “Mecenas She-Hulk”. Serial, jak sam tytuł zdradza, skupi się na żeńskiej wersji Hulka. Dla Jennifer Walters życie wcale nie jest łaskawe - 30-letnia kobieta jest prawniczką specjalizującą się w sprawach o charakterze nadludzkim, do tego stale jest singielką, a to, że ma zieloną skórę, ponad 2 metry wzrostu i przeogromną siłę… cóż, raczej jej nie pomaga.

Wisienka na torcie, czyli Predator: Prey!

Ostatnią pozycją z sierpniowej rozpiski jest “Predator: Prey”, który trafi na D+ już 5 sierpnia. Thriller z kultowego uniwersum skupi się na przygodach Naru, młodej, lecz niesamowicie zdolnej i wykwalifikowanej wojowniczki. Bohaterka wychowywała się wśród legendarnych łowców i nie zamierza nie wykorzystać swoich umiejętności w sytuacji, w której jej lud jest atakowany - okazuje się jednak, że łowcą nie jest byle kto, a rozwinięty drapieżnik z kosmosu. Jak poradzi sobie Naru w pojedynku z tytułowym Predatorem? Odpowiedź na to pytanie poznamy piątego dnia sierpnia.

Nowości na Disney+ sierpień 2022 - lista

3 sierpnia:

Buzz Astral

5 sierpnia:

LEGO Gwiezdne wojny: Wakacje

Predator: Prey

10 sierpnia:

Ja jestem Groot

17 sierpnia:

Mecenas She-Hulk

31 sierpnia:

Andor

Źródło: Informacja prasowa

