Wyjeżdżasz na wakacje? Zabierz ze sobą Plusa z darmowym dostępem do Disney+

Jesteśmy w trakcie wakacyjno-urlopowego sezonu, warto więc zaopatrzyć się jeszcze w pakiet usług dodatkowych, które zarówno ułatwią nam ten czas poza domem, jak i go uprzyjemnią. Dość szeroki zakres takich usług dostępny jest obecnie w ofercie naszego operatora Plus.

Dostęp do Disney+ przez rok bez opłat w abonamencie Plusa

Zaczynamy oczywiście od absolutnego hitu ostatnich tygodni, a więc premiery w Polsce nowego serwisu streamingowego z filmami i serialami Disney+. Plus, jako jedyny operator telekomunikacyjny w Polsce udostępnił go w ofertach abonamentowych z umową na 24 miesiące – Plus Abonament oraz Plush Abonament, Plus dla Firm, Plus Internet 5G/LTE i Plus Światłowód.

Przy przedłużeniu obecnie obowiązującej umowy na wyżej wymienione abonamenty lub przy podpisaniu nowej umowy, możemy korzystać z dostępu do Disney+ bez opłat przez okrągły rok (później standardowa opłata - 28,99 zł miesięcznie). Tak więc przez cały okres umowy możemy dzięki darmowemu okresowi zaoszczędzić aż prawie 350 zł. A z pewnością w tym okresie będzie co oglądać na Disney+, prócz aktualnie niezmiernie bogatej już bibliotece filmów i seriali Marvela, Pixar, Star, Star Wars, Disney czy National Geographic, będą do niej trafiać systematycznie najnowsze produkcje

Z kolei wyjeżdżając teraz na wakacje nie musimy się martwić o urządzenia do odtwarzania ulubionych filmów i seriali z tej obszernej biblioteki. Możemy je oglądać na smartfonie, tablecie czy laptopie i to na czterech ekranach jednocześnie. Problemem też nie będzie brak dostępu do WiFi w miejscu, gdzie spędzamy urlop - zasięg najnowszej technologii 5G w Plusie dociera już do ponad 19 mln mieszkańców z ponad 800 miejscowości w Polsce. Nawet przy braku zasięgu 5G, wystarczy nam do wygodnego odtwarzania filmów dostęp przez LTE, którego to pokrycie zapewnione jest już niemal w każdym zakątku kraju.

Poza Disney+ przed wyjazdem możemy też aktywować dostęp do serwisu Polsat Box Go, a w nim do pakietu Polsat Box Go Premium w cenie 30 zł miesięcznie, który to zapewni nam jeszcze szerszą rozrywkę w deszczowe czy pochmurne dni. Tutaj również skorzystamy z dostępu mobilnego do zawartości tego serwisu na urządzeniach z Androidem, iOS czy Harmony OS na pokładzie.

Polsat Box Go Premium to dostęp do ponad 100 kanałów telewizyjnych, między innymi Cinemax (+Cinemax GO), Paramount Network, AMC, BBC (First, Brit, Earth), Animal Planet, Discovery, Disney Channel, Cartoon Network, AXN, Fox, Fox Comedy, AMC, Kino Polska czy Polsat News. Nie brakuje tu też dostępu do seriali i filmów na żądanie, że wymienię tu tylko takie pozycje jak:

„To musi być miłość” (film dostępny tylko w Polsat Box Go),

„Córka” z Olivią Colman na podstawie powieści Elleny Ferrante,

„Ostatni ślad” z Gerardem Butlerem - wchodzi na platformę bez premiery kinowej (2 nominacje do Oskara),

„Operacja Mincemeat”,

„Zupa nic’,

„Moonfall”,

„Najgorszy człowiek na świecie”,

„Furioza”,

„Wygrać marzenia”.

Pakiet All In - pakiet usług o ponad połowę taniej

Na wakacje i nie tylko przydatny będzie szereg usług dodatkowych, które aktualnie udostępnia Plus swoim klientom. Jak zapłacić za jedne z trzech takich usług o ponad połowę mniej? Wykupić je wszystkie w ramach pakietu All In. Pozwala on na korzystanie z usługi Serwisu Urządzeń Premium, Ochrony Internetu oraz dostępu do serwisu streamingowego TIDAL z muzyką w jakości HiFi za jedyne 20 zł miesięcznie.

Według różnych badań, najczęściej do uszkodzeń w postaci zalania czy stłuczenia ekranu w telefonie dochodzi podczas wyjazdów wakacyjnych, więc na uwagę szczególnie zwraca tu usługa Serwisu Urządzenia Premium. Dzięki niej, niezależnie od uszkodzenia urządzenia i co najważniejsze jego przyczyny, Plus naprawi go nam lub wymieni na nowy, a to wszystko w systemie door-to-door, a więc bez wychodzenia z domu.

Gdzie Jest Bliski, czyli bezpieczeństwo najbliższych na wyjazdach

Kolejna usługa, która może się przydać na urlopie, to usługa lokalizacyjna Gdzie Jest Bliski. W jej ramach możemy korzystać przez dwa tygodnie za darmo z usługi automatycznej lokalizacji, podczas której namierzana jest karta SIM bliskich, czyli bez zużywania baterii, jak ma to miejsce w innych usługach tego typu.

Działa ona też niezależnie od dostępności Internetu, GPS czy słabszego zasięgu, z automatycznym powiadomieniem SMS w przypadku opuszczenia bliskiego dowolnie zdefiniowanej strefy bezpieczeństwa. Usługa ta kosztuje już od 2,5 zł tygodniowo - na przykład przy aktywacji jej dla jednego dziecka lub 6,5 zł dla trzech osób z dodatkową podstawową ochroną w sieci lub pełną za 9,50 zł tygodniowo dla pięciu bliskich osób. Oczywiście, w każdej chwili możemy je bezpłatnie zdezaktywować.

Legimi - nieograniczona liczba e-booków i audiobooków na wakacje

Wakacje to też więcej czasu na zaległe pozycje do przeczytania. Doskonałą okazją może być tu usługa dostępu do ponad 75 tysięcy e-książek dostępnych w bazie Legimi.

Możemy tu skorzystać z dwóch planów bez limitu książek do przeczytania. Za 19,99 zł uzyskamy dostęp do e-booków, a za 34,99 zł zarówno do e-booków jak i audiobooków. Przez pierwszy miesiąc usługa jest za darmo, możemy ją przetestować na urlopie, a po powrocie zadecydować czy dalej z niej korzystać czy anulować subskrypcję.

Nawigacja Plus za darmo na 30 dni

Również na wyjazd wakacyjny przyda się nam nawigacja, jeśli wybieramy się na niego własnym środkiem transportu.

Aplikacja Nawigacja Plus dostępna jest na urządzenia z iOS oraz Androidem na pokładzie. Pozwala ona na wygodne korzystanie z na bieżąco aktualizowanych map, lokalizacji najbliższych parkingów, asystenta pasa ruchu, wyznaczania tras bez korków, powiadomień o fotoradarach i kontrolach drogowych. Do tego wyświetlanie alternatywnych tras dotarcia do celu na żywo, na przykład na przedniej szybie auta, dzieki ekranowi HUD.

Po miesięcznym darmowym okresie próbnym przedłużenie licencji na miesiąc tej usługi, kosztuje 12,30 zł - jeśli podróżujemy po Polsce. W przypadku wyjazdów zagranicznych, darmowy okres próbny wynosi dwa tygodnie, a później 15,99 zł miesięcznie.

Tak więc widać, że Plus przygotował na te wakacje solidny zestaw przydatnych usług dodatkowych, z których możemy korzystać również po powrocie z urlopu. Na pewno, będzie to dostęp do serwisu streamingowego Disney+, który w wybranych opcjach dostępny jest bez opłat aż przez cały rok. Użyteczne będą również usługi lokalizacyjne dla bliskich, dostęp do e-książek czy nawigacji samochodowej, z których możemy w dowolnym momencie zrezygnować, jak i ponownie je włączyć, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

