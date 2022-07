"Gra o tron" przez wielu uznawana jest za jeden najlepszych seriali ostatnich lat - mimo bardzo przeciętnego ostatniego sezonu i dość rozczarowującego, przynajmniej dla niektórych, finału. Nie dziwi jednak, że HBO powraca do Westeros z nową opowieścią, która, podobnie jak oryginał, bazować będzie na świecie wykreowanym przez George'a R.R. Martina. "Gra o tron: Ród smoka" to 10-odcinkowa seria, która na HBO zadebiutuje już 21 sierpnia 2022 i będzie dostępna do obejrzenia także na platformie HBO Max. W Polsce pierwszy odcinek będzie można obejrzeć dzień później - 22 sierpnia, co jest związane z różnicą czasu między Europą a Stanami Zjednoczonymi.

Ród smoka na nowym zwiastunie. Nowy serial ze świata Gry o tron zadebiutuje w przyszłym miesiącu

Matt Smith jako Daemon Targaryen. Źródło: HBO

"Ród smoka" ma opowiadać fascynującą historię rodu Targaryenów, a akcja serialu rozgrywa się 200 lat przed Grą o tron. Scenariusz opiera się na książce "Ogień i krew" autorstwa George'a R.R. Martina, który jest jednocześnie producentem wykonawczym. Poniżej możecie zobaczyć pełny zwiastun, który choć nie zdradza wszystkiego, zarysowuje fabułę, przybliża bohaterów i pokazuje z czym będziemy mieć do czynienia przez najbliższe miesiące. Zapowiada się widowiskowo!

Fakt, że "Rodzie smoka" cofamy się w czasie oznacza, że w serialu nie zobaczymy znajomych bohaterów. Na ekranie jednak pojawią się znane twarze. W rolach głównych występują: Paddy Considine (Viserys Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Steve Toussaint (Corlys Velaryon), Eve Best (Rhaenys Targaryen), Sonoya Mizuno (Mysaria), Fabien Frankel (Criston Cole), and Rhys Ifans (Otto Hightower). Na ekranie pojawią się również Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes, Savannah Steyn.