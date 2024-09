GTA VI zagrożone? Głos w sprawie zabiera wydawca gry

GTA VI to najbardziej wyczekiwana gra tej generacji. Kiedy w końcu w nią zagramy? Najnowsze plotki nie napawały optymizmem. Jednak ostatnie komunikaty płynące od wydawcy, firmy Take Two pokazują, że wszystko idzie zgodnie z planem.

Dwa tygodnie temu na graczy wyczekujących GTA VI spadła prawdziwa bomba – ich wymarzony tytuł został opóźniony i to o kilka miesięcy, co powoduje, że najnowsze produkcja zadebiutuje najwcześniej na początku 2026 r. Ci, którzy czekają na wersję na PC, mieli uzbroić się w cierpliwość i czekać jeszcze dłużej – niewykluczone, że do 2027 r. Informacje te pochodziły od jednego z redaktorów serwisu GTABase o pseudonimie billsyliamgta. Liam, bo takim imieniem posługuje się w mediach społecznościowych, mocno bronił swoich doniesień, wskazując, że jego źródła są pewne i opóźnienie związane ma być z dopieszczeniem GTA VI w najdrobniejszych szczegółach. Na reakcję społeczności nie trzeba było długo czekać. Przerażenie, gniew, niedowierzanie to tylko niektóre z emocji towarzyszących fanom, którzy podzielili się na dwa obozy. Jedni stali na stanowisku, że doniesienia przekazywane przez billsyliamgta są sprawdzone i trzeba im wierzyć, inni podawali je w wątpliwość.

W wątpliwość poddali je także dziennikarze związani z rynkiem gier wideo od lat. Tak też było w przypadku Jasona Schreiera, który swój komentarz na temat informacji o sporym opóźnieniu GTA VI przekazał kilka dni później. Według jego zaufanych źródeł na ten moment nie ma żadnych poważnych opóźnień. Informacje te pochodzić mają od 6 różnych deweloperów Rockstar Games pracujących nad GTA VI. Schreier nie wyklucza jednak, że do opóźnienia może dojść. W końcu mamy do czynienia z najbardziej ambitnym produktem, a oczekiwania graczy są wyśrubowane do granic możliwości.

GTA VI bez opóźnień? Take Two zabiera głos

Do sytuacji związanej z potencjalnymi opóźnieniami prac nad GTA VI odniósł się w minionym tygodniu Strauss Zelnick, na spotkaniu z inwestorami. Stwierdził on stanowczo, że zarówno Rockstar Games, jak i Take Two są zdeterminowane i pewne, że Grand Theft Auto VI na półkach sklepowych pojawi się jesienią 2025. Niestety nie zdradzono niczego więcej, nawet najdrobniejszego szczegółu dotyczącego gry. Gracze więc muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na jakikolwiek sygnał od Rockstar Games. Kiedy może nadejść? Zbliżające się targi TGS 2024 to jedno z ważniejszych wydarzeń z branży gier wideo. Podejrzewam jednak, że gdyby Rockstar miało pokazać coś ze swojej najnowszej produkcji, już byśmy o tym słyszeli. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się grudzień i okolice The Game Awards. To właśnie w grudniu 2024 r. zaprezentowano pierwszy zwiastun GTA VI. Rok to chyba wystarczająco długo, by pokazać coś nowego...

Warto jednak zaznaczyć, że fakt, że na ten moment nie ma żadnych przesunięć daty premiery, nie oznacza, że do takiego ruchu nie dojdzie. Kilka dni temu, Obbe Vermeij, który z Rockstar Games mocno związany był w przeszłości, wraca z nowymi informacjami i ciekawostkami zdradzającymi to, jak wyglądała praca w tym studiu w przeszłości. Vermeij informuje, że decyzja o przesunięciu premiery GTA IV podjęta została 4 miesiące przed pierwotną datą wydawania tej produkcji. Niewykluczone więc, że jeśli okaże się, że GTA VI nie jest gotowe na jesień 2025 r. to w okolicach maja mogą pojawić się informacje o przesunięciu premiery. Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się dopiero w przyszłym roku.