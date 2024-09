Oficjalnie: Netflix znów sięga po Cyberpunka. Mamy pierwszą zapowiedź

Dwa lata temu na fali sukcesu Cyberpunka powstał serial Cyberpunk: Edgerunners, czyli futurystyczna animacja na podstawie gry polskiego developera. Produkcja do tej pory cieszy się świetnymi opiniami widzów i recenzentów, co skłoniło CD Projekt RED do podjęcia kolejnej współpracy z Netflix. Nie będzie to jednak kontynuacja, a zupełnie nowe dzieło, które właśnie otrzymało pierwszą zapowiedź.

Sukces Cyberpunk: Edgerunners zrobił swoje – tajemnicza produkcja na horyzoncie

Netfliksowi najwyraźniej współpraca z CD Projekt RED układała się dobrze, bo oba podmioty planują kolejną kolaborację. Niestety na ten moment nie znamy żadnych szczegółów. Wiadomo jedynie, że sprawa ponownie dotyczy dzieła z uniwersum Cyberpunk, ale z poniższego materiału wideo trudno wywnioskować coś więcej.

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest animacja, bo włodarze CD Projekt RED chcą rozwijać ten pomsył, na co zwraca uwagę portal Gizmodo. Przywołano tam wypowiedź z panelu podsumowującego wyniki finansowe, podczas którego Michał Nowakowski (Joint Chief Executive Officer), stwierdził, że firma planuje kolejne kroki w kierunku rozwoju animacji opartych na Cyberpunku. W opisie filmu znalazła się też wzmianka, że nad produkcją pracuje dział Netflix Animation, co potwierdzałoby wstępne teorie.

Zdecydowanie planujemy zrobić więcej w zakresie animacji. Na pewno spodziewajcie się zobaczyć więcej, ale to wszystko, co mogę teraz powiedzieć

Myślę, że fani pierwszej animacji bardzo chętnie zobaczyliby serial w stylu Edgerunners, ale na potwierdzenie tej decyzji będziemy musieli jeszcze poczekać. Jak długo? Na ten moment Netflix zdradził jedynie, że konkretny zostaną ujawnione „wkrótce”.

Stock image from Depositphotos