GTA VI za mocne na konsole? Nawet ten sprzęt sobie nie poradzi

Do premiery GTA VI jeszcze daleka droga, choć wiele wskazuje, że będzie miało to miejsce w pierwszych miesiącach 2025 r. Studio odpowiedzialne za grę nie zdradza zbyt wielu szczegółów i jest bardzo oszczędne w komunikacji. Udostępniony w grudniu ubiegłego roku pierwszy zwiastun ma już ponad 181 mln wyświetlenia na YouTube. A to oznacza jedno – zainteresowanie jest ogromne. Jednak gra nie trafi do wszystkich graczy. Grand Theft Auto 6 przygotowywane jest z myślą o konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S, a gracze PC będą musieli uzbroić się w cierpliwość.

Już teraz można śmiało powiedzieć, że zabawa na podstawowych modelach konsol nie będzie tym, czego oczekiwaliby gracze. 30 klatek na sekundę to wszystko, co będzie mogło zaoferować GTA 6 na PS5 i konsolach Xbox. Dlatego też nie brakuje plotek i przecieków na temat nowych odsłon konsol, które mają być odpowiedzią na potrzeby graczy i wysokie wymagania samego GTA. Jednak może okazać się, że mocniejszy sprzęt wcale nie będzie lepszy niż obecna generacja i wszyscy mogą poczuć się nieco rozczarowani.

Z dość smutnymi informacjami przychodzi kilku specjalistów i inżynierów, którzy rozwiewają nadzieje fanów, że to PlayStation 5 Pro będzie najlepszą platformą do grania w nowe GTA. Rich Leadbetter z Digital Foundry, czy analitycy z serwisu RedGaming Tech mówią jednym głosem: jeśli GTA 6 będzie oferowało tylko 30 klatek na sekundę w podstawowym PS5, tak samo będzie w przypadku PS5 Pro.

A wszystko przez procesor w PS5 Pro, który ma być identyczny, co w przypadku podstawowej konsoli. Jedyną różnicą względem sprzętu z 2020 r. ma być możliwość wejścia w tryb "High CPU Frequency Mode" zwiększający częstotliwość procesora do 3,85 GHz.

PS5 Pro nadchodzi. Co wiemy o nowej wersji konsoli?

Co ma oferować PS5 Pro? Z wycieku dokumentów, które pochodzić mają od studia mającego już dostęp do devkitów nowej wersji konsoli dowiadujemy się, że sprzęt będzie mógł pochwalić się następującymi rozwiązaniami technologicznymi:

renderowanie o 45% szybsze niż w PS5

przepustowość pamięci na poziomie 576 GB/s (18GT/s)

ten sam procesor co w PS5, ale z funkcją "High CPU Frequency Mode" zwiększającą jego częstotliwość do 3,85 GHz

2-3x ray-tracing (x4 w niektórych przypadkach)

33,5 teraflopów

skalowania/antialiasing PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling)

Obsługa rozdzielczości do 8K

Niestandardowa architektura uczenia maszynowego

Akcelerator AI, obsługujący 300 TOPS 8-bitowych obliczeń / 67 TFLOPS 16-bitowych obliczeń

Pamiętajmy jednak, że to nadal plotki. Choć insiderzy, w tym Tom Henderson z serwisu Insider-Gaming stoi na stanowisku, że informacje te potwierdzone są u różnych źródeł, warto do nich podchodzić z ostrożnością. Tym bardziej, że mamy do czynienia wyłącznie z suchymi liczbami. Oryginalne PS5 również miało oferować niewiarygodne do tej pory możliwości, a jak zweryfikowała rzeczywistość, wiele tytułów ma problemy z działaniem na tym sprzęcie – co też jest kwestią kiepskiej optymalizacji ze strony twórców third-party. I to bez względu na to, czy mówimy o grach na wyłączność, czy multiplatformach.

Według tych samych źródeł, PlayStation 5 Pro ma zadebiutować jeszcze w tym roku – w okolicach listopada i grudnia. Data ta jest nieprzypadkowa. PS5 do sprzedaży trafiło w połowie listopada 2020 r. Będziemy więc mieć równe 4 lata od premiery podstawowej wersji.