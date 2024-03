Wiosna w tym roku przyszła wcześniej. A to oznacza jedno: wielką wyprzedaż gier

Na Steam wystartowała tegoroczna odsłona Wiosennej Wyprzedaży. A wraz z nią tysiące przecenionych gier, które możecie kupić i dodać do swojej "kupki wstydu". Co warto kupić?

Choć największe zakupowe szaleństwo przypada na listopad i Black Friday, platforma Steam przyzwyczaiła graczy do kilku wyprzedaży w roku. Jednym z najważniejszych wydarzeń sklepu jest Wiosenna Wyprzedaż Steam, która wystartowała wczoraj i potrwa do 21 marca. Mam jednak małe déjà vu, że te same ceny Valve zaserwowało nam kilka miesięcy w ramach Zimowej Wyprzedaży Steam. Liczyliście na rekordowe zniżki i przeceny? Nie będzie tak łatwo, ale sprawdźmy, co tym razem uda się kupić w niższej cenie.

Wśród tysięcy przecen, które znajdziecie na stronie głównej platformy Steam, na wyróżnienie zasługują m.in. Red Dead Redemption 2 za 82,46 zł. W niższej cenie dostępna też jest edycja Ultimate zawierająca cały tryb fabularny z wydania Special Edition oraz dodatki do trybu Online, w tym dodatkowe stroje dla postaci, premię do rangi, karo-kasztanowatego konia pełnej krwi angielskiej i bezpłatny wystrój "Przetrwanie" dla obozu. Pełne wydanie gry kosztuje 129,46 zł. W wiosennej promocji na Steam nie mogło zabraknąć GTA V za 64,71 zł, Hades za 57,49 zł, Mortal Kombat 1 za 188,40 zł. Jest też Palword – niespodziewany hit początku roku, który rozszedł się w nakładzie przekraczającym 15 mln egzemplarzy. Gra jest dostępna w promocji za 125,09 zł.

Starfield w ramach Wiosennej Wyprzedaży Steam kosztuje teraz 233,84 zł.Najnowsza produkcja od Bethesda Game Studios, która nie okazała się tytułem przełomowym, jest też dostępna w edycji Digital Premium Edition. Za 349,30 zł dostaniecie dodatkowo rozszerzenie fabularne "Strzaskana przestrzeń", które wciąż nie ma potwierdzonej daty premiery, pakiet skórek Konstelacji: karabin laserowy Equinox, skafander, hełm i plecak odrzutowy, dostęp do cyfrowego albumu graficznego i oryginalnej ścieżki dźwiękowej. W promocji nie mogło też zabraknąć New World za 69,99 zł, Dying Light 2 Stay Human za 99,99 zł. W niższej cenie dostępne są też hity od studiów PlayStation pokroju Marvel’s Spider-Man Remastered za 155,40 zł, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales za 131,40 zł, Days Gone za 54,75 zł, The Last of Us Part I za 173,53 zł, Ratchet & Clank: Rift Apart za 173,55 zł czy Horizon Zero Dawn Complete Edition za 54,75 zł.

Wiosenna Wyprzedaż Steam trwa. Co kupić w niższej cenie?

Nie brakuje też zakładki z przecenami gier, które doskonale sprawdzą się na "konsoli" Steam Deck. Wśród tytułów z promocyjnymi cenami znajdziecie m.in. Persona 5 Royal za 129,50 zł, Monster Hunter: World za 41,25 zł, Valheim za 43,19 zł, czy Diablo IV za 174,50 zł. Nie wiecie co kupić? Zajrzyjcie do sekcji 100 najczęściej rozgrywanych gier na Steam Decku. Na podium znalazły się Baldur's Gate 3 za 224,10 zł, Vampire Survivors za 15,99 i fantastyczne DAVE THE DIVER za 68,99 zł.

Tradycyjnie, na wyprzedaży Steam kupicie produkcje CD Projekt RED w niższej cenie i przecenia trzecią odsłonnę Wiedźmina i Cyberpunk 2077. Dziki Gon w wersji podstawowej dostępny jest za 24,99 zł. Edycja Gry Roku zawierająca wszystkie dodatki fabularne “Serca z kamienia” i “Krew i Wino” oraz udostępnione wcześniej dodatki kosmetyczne, kosztuje 37,49 zł. Cyberpunk 2077 dostępny jest za 99,50 zł, a kupując zestaw Cyberpunk 2077 + Widmo wolności zapłacicie 169,75 zł.

Wiosenna promocja Steam trwa do 21 stycznia 2024 r. – akurat do pierwszego dnia kalendarzowej wiosny.