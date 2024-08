Szykuj portfel. GTA VI będzie kosztować krocie

O tym, że za GTA VI przyjdzie nam zapłacić więcej, niż za obecne hity AAA pisaliśmy już kilka miesięcy temu. Tłumaczone ma to być przede wszystkim ogromnymi pieniędzmi, które miały być pochłonięte przez prace nad tą superprodukcją. Jak już informowaliśmy, zgodnie z informacjami podawanymi przez serwis Dexerto Gaming, Grand Theft Auto VI ma być najdroższą grą w historii. Koszty związane z powstaniem tego tytułu mają przekraczać 2 miliardy dolarów, co znacznie przewyższa budżety takich tytułów jak Cyberpunk 2077, Grand Theft Auto V czy Red Dead Redemption 2, które wynosiły od 200 do 500 milionów dolarów.

GTA VI za więcej niż 500 zł? Taki scenariusz nie jest wykluczony

Jakś czas temu, serwis Niche Gamer twierdził, że Grand Theft Auto VI może kosztować nawet 150 dolarów, czyli praktycznie dwa razy więcej niż to, co obecnie muszą płacić gracze z USA. W Polsce za tytuły AAA dostępne w PlayStation Store, czy Xbox Store kosztują ok. 350 zł. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, to w naszym kraju cena tej gry może wynieść 650, a nawet 700 zł. I mowa jest tu o podstawowej wersji gry – bez dodatków, czy innych bonusów.

Już teraz wielu twórców decyduje się na znacznie wyższe ceny, ale w zamian oferuje coś więcej: przepustki sezonowe, bonusowe przedmioty do odblokowania w grze, cyfrową ścieżkę dźwiękową, czy cyfrowy artbook. Tak jest w przypadku najnowszej produkcji Ubisoft. Star Wars: Outlaws, które recenzowałem kilka dni temu, w cyfrowej wersji Ultimate na konsole kosztuje 619 zł! W zestawie, oprócz samej gry, znajdziecie przepustkę sezonową, zestaw przedmiotów "Sabakowa szycha" i "Szelma infiltratorka", cyfrowy artbook oraz 3-dniowy wczesny dostęp.

Do kwestii wyżej ceny GTA VI odnosi się teraz Michael Douse, dyrektor pionu wydawniczego w Larian Studios – twórców Baldur's Gate III. W swoim wpisie na X (dawniej Twitter) stwierdził, że bazowe ceny gier powinny być wyższe – właśnie ze względu na stale rosnące koszty produkcji. Stwierdza też, że wszyscy czekają na ruch ze strony Rockstar Games i Take Two, które mogą przetrzeć szlaki dla innych twórców. Wysoka cena GTA VI może być wybaczona – w końcu to najbardziej wyczekiwana gra ostatnich lat. A jeśli gracze wybaczą jednym twórcom, zrobią też to dla pozostałych. Pytanie tylko jak duże będą to podwyżki. 150 dolarów wydaje się kwotą zaporową. Nawet nie chcę myśleć ,jak to będzie wyglądało w rzeczywistości w Polsce.

Wszystko o GTA VI. To tu znajdziecie najważniejsze informacje

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA, jak i Red Dead Redemption), można podejrzewać, że "szóstka" przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.