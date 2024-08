To ma być pogromca GTA VI. Nowa Mafia oficjalnie!

Oczy całego świata "gierkowego" skierowane są na Rockstar Games, które od dawna pracuje nad GTA VI – najbardziej wyczekiwanej gry ostatnich lat. Nadzieje pokładane w tym tytule są ogromne. Podobnie jak oczekiwania samych graczy, które są wyśrubowane do granic możliwości. Nie dziwi więc, że studio odpowiedzialne za tę produkcję milczy i nie zdradza zbyt wielu szczegółów – ani na temat fabuły, ani rozgrywki. W końcu każde wypowiedziane przez nich słowo, każde wideo, zrzut ekranu, czy nawet najdrobniejsza informacja na temat mechanik, czy rozwiązań wykorzystywanych w tym tytule, będzie analizowane godzinami, tygodniami, miesiącami – do dnia premiery. Milczenie Rockstar ma być celowe i gdy tylko twórcy zdecydują się odkryć karty, wyłożą na stół wszystko zmiatając konkurencję.

Jednak sama konkurencja nie obawia się najnowszej odsłony Grand Theft Auto. Mówili o tym niedawno przedstawiciele Ubisoft, podkreślają to również twórcy innych gier, którzy bez problemu opowiadają o swoich produkcjach, licząc na to, że uda im się przyciągnąć na swoją stronę część społeczności wygłodniałych informacji o GTA VI. I nie ma się co dziwić, że swoje pięć minut ma teraz studio Hangar 13, które fanom gier wideo nie powinno być obce. To właśnie ta ekipa stworzyła serię, która często nazywana jest bezpośrednią konkurencją dla GTA. Chodzi oczywiście o Mafia.

Nowa Mafia oficjalnie! To będzie mocny konkurent GTA VI

Poznaj początki zorganizowanej przestępczości w grze Mafia: Dawne Strony, brutalnej gangsterskiej opowieści o podziemnym światku Sycylii z XX wieku. Walcz o przetrwanie w tej bezlitosnej epoce, ciesząc się akcją o autentycznym realizmie i bogatej fabule, z których słynie uznana seria Mafia.

– oficjalny opis Mafia: Dawne Strony nie zdradza zbyt wiele, ale wyrzuca do kosza większość dotychczasowych plotek i przecieków, które wskazywały m.in. że w tej części gracze przeniosą się nieco w przyszłość, do Las Vegas lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Nic z tych rzeczy. Produkcja Hangar 13 żegna się z Północną Ameryką i zabiera nas na wycieczkę na Sycylię, gdzie poznamy początki świata przestępczego. To tyle jeśli chodzi o najnowsze informacje – więcej szczegółów związanych z samą grą poznamy w grudniu tego roku, prawdopodobnie przy okazji The Game Awards, które odbędą się pod koniec roku.

A co z premierą? Mafia: The Old Country (Mafia: Dawne Strony) na sklepowe półki ma trafić w przyszłym roku. 2025 r. zapowiada nam się bardzo ekscytująco i fani tego typu produkcji powinni czuć się szczególnie rozpieszczeni. W końcu rozpoczynający się za kilka miesięcy rok ma również przynieść premierę GTA VI. Choć oczywistym wydaje się, że to produkcja Rockstar Games zgarnia największy kawałek tortu, nie da się ukryć, że na nową Mafię też czeka sporo graczy! Mafia: Dawne Strony pojawi się na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

