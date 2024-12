GTA VI będzie czymś, czego jeszcze nie widzieliśmy. Czekanie się opłaca

Minął już ponad rok jak Rockstar Games zaprezentowało pierwszy i jedyny zwiastun do GTA VI. Od tamtego czasu nie słyszeliśmy o grze kompletnie nic. Co się dzieje i dlaczego tak jest?

Cała branża gier wideo z wytęsknieniem wypatruje najmniejszych informacji związanych z GTA VI – najbardziej wyczekiwanej gry ostatniej dekady. To, że GTA 6 powstaje, wiemy od dawna. Nie wiemy jednak nic o samej grze i tego, co będzie oferować. Zeszłoroczny, krótki zwiastun, rzucił nieco światła na to, w jakim klimacie utrzymana będzie ta produkcja, jakich bohaterów będziemy mogli poznać i gdzie będzie miała miejsce akcja. To wszystko. Studio Rockstar Games milczy, milczy też Take Two – wydawca. Szef firmy – Strauss Zelnick – zabiera jednak głos co kilka miesięcy studząc nastroje inwestorów i graczy. W ostatnim czasie zdradził on jednak, że cierpliwość graczy zostanie wynagrodzona. GTA VI ma być niezwykłą produkcją, w której wykorzystywane zostaną rozwiązania i technologie, których społeczność sobie nie wyobraża. I choć oczywiście mamy tu do czynienia z korpo-gadką, można zakładać, że gra będzie dopieszczona do najmniejszych detali i oczekiwania graczy zostaną zaspokojone.

GTA VI będzie niezwykłą produkcją. Kiedy poznamy jej szczegóły?

Nic nie wskazuje na to, by Rockstar Games zdecydowało się udostępnić nowy zwiastun do GTA VI jeszcze w tym roku. Kilka dni temu pojawiły się jednak sugestie, że studio zrobi to dzisiaj – 27 grudnia. Wskazywać na to miały różne grafiki i wpisy w mediach społecznościowych dotyczących GTA Online. Jednak już w przeszłości mieliśmy podobne akcje, gdzie fani doszukiwali się ukrytych znaczeń. Wystarczy wspomnieć grafiki z fazą księżyca, które miały wskazywać datę publikacji nowego zwiastuna lub informacji na temat gry. Marketing nakręca się sam, o GTA VI nie milkną dyskusje, a studio tylko przygląda się sprawie pracując nad swoją najnowszą produkcją w pocie czoła.

A co z samą premierą i czy jest zagrożona? Pierwsze informacje o GTA VI sugerowały, że gra pojawi się w sprzedaży wiosną 2025 r., jednak oficjalna prezentacja gry potwierdziła, że najnowsza produkcja studia Rockstar Games na sklepowych półkach pojawi się jesienią przyszłego roku. I choć kilka miesięcy temu pojawiły się przecieki związane z opóźnieniem, rozwiali je znani dziennikarze oraz szef Take Two, który wielokrotnie zapewniał, że prace idą zgodnie z planem i nie ma powodu do obaw. Czy tak jest w rzeczywistości? Musimy poczekać na konkrety – a te pojawią się dopiero w przyszłym roku.

Wszystko o GTA VI. To tu znajdziecie najważniejsze informacje

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA, jak i Red Dead Redemption), można podejrzewać, że "szóstka" przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.