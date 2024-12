Konsolowy hit za darmo. Wystarczy spełnić ten warunek

Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że darmowe gry rozdawane są przede wszystkim graczom PC – na konsolach zdarza się to bardzo rzadko. Z niespodzianką przychodzi teraz Microsoft i Electronic Arts, które przygotowało darmowy tytuł dla posiadaczy konsol Xbox: Titanfall 2 od studia Respawn.

Titanfall 2: Edycja Ultimate to, jak mówią twórcy ze studia Respawn, idealny sposób, by zanurzyć się w jedną z najbardziej zaskakujących strzelanek 2016 roku. Ten zestaw, oprócz pełnej zawartości Cyfrowej Edycji Specjalnej, oferuje Pakiet Rozruchowy, który natychmiast odblokowuje wszystkie Tytany i klasy pilotów. Dodatkowo gracz dostaje fundusze, żetony podwójnych PD oraz unikalną skórkę dla karabinu R-201, co z pewnością ułatwi Twoje zmagania na Kresach.

Reklama

Edycja ta zawiera podstawową wersję gry Titanfall 2, a także zawartość Edycji Specjalnej, w tym dodatkowych Tytanów: Spopielacza i Kationa w wersji Prime, barwy wojenne dla 6 Tytanów, kamuflaże dla wszystkich Tytanów, pilotów i modeli broni oraz grafiki dziobowe dla 6 Tytanów oraz identyfikator. Znajdziemy tu też zawartość Pakietu Rozruchowego, która obejmuje odblokowanie wszystkich Tytanów, zdolności pilotów, 500 żetonów do odblokowania wyposażenia i przedmiotów kosmetycznych, 10 żetonów podwójnych PD oraz skórkę dla karabinu R-201 "Podziemie".

Titanfall 2 w Edycji Ultimate za darmo. Jak skorzystać?

Jak odebrać Titanfall 2 za darmo? Wystarczy być posiadaczem abonamentu Game Pass w wersji Ultimate. Wtedy, wchodząc do sklepu Xbox na karcie Titanfall 2: Edycja Ultimate pojawi się informacja z możliwością dodania do konta gry bez dodatkowych opłat. Akcja związana jest z promocją dla posiadaczy aktywnej subskrypcji Game Pass Ultimate, w ramach której do 26 grudnia rozdawane są prezenty w postaci gier na konsole Xbox i komputery PC.

Nie widzisz możliwości odebrania Titanfall 2 w Edycji Ultimate za darmo i nie masz żadnego ze wspomnianych abonamentów? Jeśli chcesz nadrobić zaległości, masz ku temu doskonałą okazję, gdyż gra obecnie objęta jest bardzo atrakcyjną promocją, w ramach której tę uznaną produkcję studia Respawn można dostać za 11,79 zł. W tej cenie to nie wstyd dodać ten tytuł na kupkę wstydu ;)

Gra Titanfall 2 w Edycji Ultimate w tej samej cenie dostępna jest również na Steam. Posiadacze konsol PlayStation muszą obejść się smakiem – dla nich nie ma przygotowanej promocji.