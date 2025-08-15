Kindle Petit Color: mniejszy czytnik z kolorowym ekranem. Nadciąga interesująca nowość

Co jakiś czas wkurzeni ex-pracownicy postanawiają zepsuć niespodziankę ich byłym pracodawcom i... ujawnić sprzętów na wiele miesięcy przed premierą. Tak wygląda obecna sytuacja z rzekomo nadchodzącym, nowym, czytnikiem Kindle. Na jednym z wątków na forum Reddicie pojawiły się zdjęcia nadchodzącego modelu czytnika, które opublikowane zostały przez osobę podającą się za byłego pracownika giganta e-commerce. Twierdzi on, że zakończył już współpracę z firmą i... planuje kolejne wycieki. Odważnie.

Kindle Petit Color: co wiemy o urządzeniu?

Choć wpis na subreddicie r/kindle już zniknął, to w sieci nic nie ginie. Autor udostępnił zdjęcia prototypu o nazwie Kindle Petit Color. Kompaktowego czytnika z kolorowym ekranem e‑ink Kaleido 3. Na białym urządzeniu wyraźnie widać kolorowe okładki i tekst, a obudowę oznaczono jako "prototyp" i "nie na sprzedaż", co wskazuje na wczesną wersję testową.

Najciekawszą nowością w nowym czytniku ma być "progresywny kolor" stosowany do tekstu i elementów interfejsu. Barwy mają płynnie przechodzić nawet przez cztery odcienie w trakcie czytania, co przypomina subtelne podkreślanie dynamiką barwy. Prototyp ma też oferować regulację nasycenia, dzięki czemu efekt ma być bardziej żywy niż w Kindle Colorsoft, którego najnowsza odsłona zadebiutowała raptem kilka tygodni temu. W obecnej wersji urządzenie nie ma przedniego podświetlenia, ale źródło utrzymuje, że finalny model je otrzyma.

Kiedy premiera Kindle Petit Color?

Jak wynika z udostępnionych informacji, premiera urządzenia planowana jest na listopad tego roku. Czytnik miałby być dostępny w dwóch, podstawowych, wersjach kolorystycznych: białej i czarnej z odłączanymi ramkami w wariantach zieleni, fioletu, szarości oraz gradientowym, który zmienia się z różu w turkus w zależności od kąta patrzenia. Petit Color ma być nieco mniejszy od 11. generacji Kindle i tańszy niż Colorsoft, co pozycjonowałoby go jako atrakcyjną alternatywę dla osób szukających kolorowego czytnika e-ink bez dopłaty do opcji premium.

Równolegle autor przecieków utrzymuje, że Amazon pracuje nad większym modelem: Kindle Carta Color. Takowy miałby oferować ekranem w rozmiarze prawie A4, choć sam nie jest bezpośrednio zaangażowany w ten projekt. Taki rozmiar zdradza ambicje skierowane ku czytelnikom PDF‑ów, dokumentów technicznych i czasopism, gdzie kolor i powierzchnia robocza mają największe znaczenie. I podobnie jak niektóre opcje od konkurencji - może zachęcić do porzucenia klasycznych tabletów na rzecz e-inku do tego typu treści.

Warto jednak mieć na uwadze, że wszystkie z powyższych informacji to tylko plotki i przecieki. Czasem ludzi potrafi ponieść wyobraźnia, ale z drugiej strony zawiedziony były współpracownik... brzmi jak coś, co faktycznie może się sprawdzić. Publikowanie zdjęć prototypów bez zgody może naruszać umowy o poufności, lecz autor wydaje się tym nie przejmować, podtrzymując narrację o kolejnych przeciekach.