Taka okazja trafia się raz w roku. 16 prezentów od Epic Games

Ostatnie miesiące w Epic Games Store w kwestii darmowych gier były bardzo obfite. Football Manager 2024, czy Sniper Ghost Warrior Contracts. Dwa zupełnie różne tytuły, ale oferujące masę dobrej zabawy. Było też Rugrats: Adventures in Gameland. Gracze otrzymali też ciekawie wyglądające Bear and Breakfast, Empyrion - Galactic Survival, Outliver: Tribulation. Za darmo było również inspirowane komiksem i serialem Invincible Presents: Atom Eve i karciane Kardboard Kings. Było też świetne Moving Out, które z pewnością przypadnie do gustu fanom gier kooperacyjnych.

Były też Witch It i Ghostwire: Tokyo, które świetnie wpasowywały się w Halloween oraz Beholder, Castlevania Anniversary Collection i Snakebird Complete. Na koniec listopada mieliśmy tylko jedną grę Brotato. Początek grudnia oznaczał jedno – przygotowania do okresu świątecznego i darmowych gier, które będą rozdawane z tej właśnie okazji. Do 12 grudnia do odebrania były Bus Simulator 21 Next Stop oraz LEGO Star Wars: Saga Skywalkerów. Do minionego czwartku na graczy czekała gra The Lord of the Rings: Return to Moria, która jest mieszanką gry survivalowej z elementami strategii i symulatora.

Wraz z odświeżeniem oferty, Epic Games Store odpaliło jeszcze ciekawszą ofertę – darmowa gra co 24 godziny. Zaczęło się od jednego z najbardziej zaskakujących tytułów ostatnich lat. Viralowe Vampire Survivors skradło serca graczy wciągającą rozgrywką w prostej, archaicznej wręcz oprawie graficznej:

Epic Games Store na święta. Takiego rozdawnictwa gier dawno nie było

Do wczoraj (21.12) do odebrania była gra Astrea: Six Sided Oracles. To gra typu roguelike polegająca na tworzeniu talii z kości do gry zamiast kart i wykorzystująca unikalny system "obrażeń" – oczyszczenie i spaczenie. Zbuduj wystarczająco silny zestaw kości, by oczyścić spaczenie Astrei i uratować Układ Gwiezdny.

Wczoraj (22.12) za darmo na graczy czekało TerraTech. To gra przygodowa z otwartym światem, zapewniająca dużą dowolność rozgrywki. Planuj i buduj własne dzieła, odkrywając nowe elementy lub zdobywając je na przeciwnikach. Projektuj pojazdy, korzystając z ogromnej biblioteki klocków.

Aktualizacja 23.12

Dziś (23.12) za darmo dodacie do swoich kont Wizard of Legend. To bezkompromisowa i pełna akcji gra o czarodziejstwie, która kładzie nacisk na precyzyjne ruchy i sprytne łączenie zaklęć w dungeon crawlerze w stylu rogue-like, zawierającym ponad sto unikalnych zaklęć i reliktów.

Gra czeka na Was w Epic Games Store do dziś, do 17:00. O tej godzinie pojawi się kolejna darmowa produkcja.