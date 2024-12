Święta i Nowy Rok w Sanktuarium. Jak zagrać w Diablo IV bez płacenia?

Diablo IV zadebiutowało na rynku 5 czerwca ubiegłego roku, skradając serca graczy na całym świecie, którzy z czasem zaczęli narzekać na kierunek, w którym zmierza ekipa z Blizzarda. Studio studziło emocje, zapowiadając szereg aktualizacji usprawniających mechaniki rozgrywki i wprowadzających nowe funkcje, dzięki którym gra z każdym kolejnym miesiącem stawała się coraz lepsza. W październiku tego roku do sklepów trafił pierwszy dodatek fabularny – Vessel of Hatred – rozszerzający podstawową wersję gry o nową klasę postaci (spirytystę) oraz szereg nowych funkcji dodających do Diablo IV świeżości.

By zachęcić graczy do Diablo IV, Blizzard zaprasza do darmowej wersji trial, dostępnej na PC (w ramach Battle.net) i konsolach PlayStation i Xbox, która pozwala nie tylko zasmakować nowych przygód w Sanktuarium, ale także sprawdzić to, co oferuje nowy dodatek. Darmowy okres próbny w Diablo IV trwa do 3 stycznia 2025 r.

Diablo IV za darmo. Blizzard walczy o graczy PoE2

Blizzard doskonale wie, co robi darmowym okresem w Diablo IV. W ten sposób firma chce odciągnąć uwagę od Path of Exile 2, które 6 grudnia trafiło do graczy za darmo, w ramach wczesnego dostępu – i to na każdej platformie, na której gra jest dostępna (PC, PlayStation, Xbox). Największy konkurent dla Diablo radzi sobie całkiem dobrze i ma szansę zagrozić pozycji Blizzarda, tym bardziej że gra dostępna jest bezpłatnie, a wszystkie mikropłatności są opcjonalne.

W sieci już pojawiają się głosy, że na podobny ruch powinno zdecydować się studio Blizzard. Diablo IV pełne jest mikropłatności i mechanik losowych, które doskonale wpisują się w tytuły typu free-to-play. Można jednak podejrzewać, że chęć zarobienia dodatkowych pieniędzy sprawi, że gra pozostanie płatna – wraz z dodatkami, które pojawiają się co jakiś czas. Nie da się jednak ukryć, że darmo wersja próbna to doskonała okazja do tego, by sprawdzić, czy Diablo IV jest w ogóle dla was. Jeśli Wam się spodoba, grę możecie kupić w niższej cenie. Promocja obejmuje wszystkie dostępne edycje na PC i konsolach:

Diablo IV w podstawowej wersji kosztuje w promocji 129,30 zł – grę w tej cenie kupicie w sklepach: Xbox i PlayStation Store oraz Steam. W sklepie Battle.net kosztuje 52,49 euro (ok. 127,90 zł).

kosztuje w promocji 129,30 zł – grę w tej cenie kupicie w sklepach: Xbox i PlayStation Store oraz Steam. W sklepie Battle.net kosztuje 52,49 euro (ok. 127,90 zł). Diablo IV z dodatkiem Vessel of Hatred kosztuje 226,85 zł – zestaw w tej cenie kupicie w sklepach: Xbox i PlayStation Store oraz Steam. W sklepie Battle.net kosztuje 44,99 euro (ok. 192,03 zł).

Vessel of Hatred rozszerza Diablo VI o nowe przygody, klasę, bronie, przeciwników i wyzwania:

Kontynuuj przygody, by zniweczyć diaboliczne plany Mefista, jednego z Najwyższych Złych. Odkryj nową klasę, spirytystę, który podczas walki wzywa do pomocy mistyczne duchy. Odwiedź Nahantu, nowy region pełen bujnych dżungli. Zwerbuj nowych najemników, zmierz się z nowymi wrogami, przejdź przez nowe podziemia i współpracuj z innymi, by stawić czoła nowym wyzwaniom PvE i nie tylko. A do tego odkryj aktualizacje gry podstawowej, które wprowadzają nowe moce i wciąż będą wzbogacały świat gry Diablo IV.

Promocja trwa do 7 stycznia przyszłego roku, macie więc sporo czasu na podjęcie decyzji o zakupie.