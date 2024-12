Królowa Świąt w nowej roli. Nikt się tu jej nie spodziewał

Do Fortnite zawitał Festiwal Zimy a wraz z nim Mariah Carey, która od ponad 30 lat jest kojarzona z Bożym Narodzeniem – wszystko dzięki jej świątecznemu hitowi "All I Want For Christmas Is You".

Końcówka roku dla fanów Fortnite wygląda naprawdę interesująco. Głównie za sprawą trybu Remiks, który wkroczył w drugi rozdział. Fani wczesnych wersji Fortnite'a są zachwyceni, gdyż od dawna prosili o powrót starej wyspy. Teraz jest to możliwe, jednak nie w taki sam sposób, jak w oryginale. Wyspa wzbogacona została o nowe i odświeżone lokacje, masę atrakcji i nowych bohaterów, których gracze spotkają na swojej drodze.

Nie zabraknie specjalnych wydarzeń, także z udziałem światowych gwiazd. Przez cztery kolejne tygodnie na fanów Fortnite'a czeka masa niespodzianek, które będą odkrywane stopniowo, tak, by zadowolić wszystkich. Jednak nowości w Fortnite nigdy za wiele. Od 11 grudnia możecie testować zupełnie nowy tryb z perspektywy pierwszej osoby. Linia Ognia z grą rankingową i nierankingową, to napompowany adrenaliną, oparty na rundach tryb 5 na 5, w którym kluczowe dla zwycięstwa są strategia, praca zespołowa i osobiste umiejętności.

Zimowe szaleństwo w Fortnite. Gwiazda na Święta i moc atrakcji

Teraz na graczy Fortnite czeka jeszcze więcej atrakcji związanych z Festiwalem Zimy, któremu towarzyszy królowa Świąt – Mariah Carey:

Mariah Carey została uwolniona z bloku lodu! Świętując Festiwal Zimy, wnosi do niego nie tylko rytm, ale także mnóstwo śniegu! Od teraz do końca Festiwalu Zimy niektóre części Wyspy będą pokryte śnieżną kołderką. Mogą też wystąpić zadymki śnieżne!

Odszukując Mariah na Wyspie i tańcząc z nią do jej świątecznego hitu, można otrzymać specjalny prezent – przedmiot, w którym kryją się łupy. Wydarzenie z gwiazdą świątecznego szaleństwa w Fortnite nie kończy się na jej obecności na mapie. Chcecie poczuć magię świąt i wcielić się w wokalistkę? Nie ma problemu. Zestaw Mariah Carey składa się ze stroju Pani Mikołajowej i złotym strojem Mariah Carey, które inspirowane są okładkami jej albumów Merry Christmas oraz The Emancipation of Mimi. Obydwa stroje mają również style LEGO! Co więcej, w zestawie znalazły się także plecaki Anielskie Skrzydła i Złocone Miodowe Skrzydła, jak również Mikrofon Mariah i emotka All I Want For Christmas Is You. Wraz z zestawem w sklepie dostępny będzie również megahit Mariah Carey "All I Want For Christmas Is You" w formie ścieżki jamowej do Fortnite Festival.