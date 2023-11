Fallout od Amazon Prime Video na pierwszych zdjęciach! Kiedy zwiastun?

Ekranizacje gier wideo - zarówno te filmowe, jak i serialowe, to gra w ruletkę. Niektóre są wielkimi hitami, niektóre kompletnymi porażkami. Jednak jedno jest pewne - popularne platformy VOD gotowe są na podjęcie ryzyka i sprawdzenie, czy ich adaptacja spodoba się widzom. Jak będzie w przypadku "Fallout", które powstaje na podstawie popularnej serii gier, której pierwszy tytuł zadebiutował na rynku w 1997 r. a na przestrzeni ostatnich 26 lat mieliśmy ponad 10 różnych gier?

"Fallout" na pierwszych zdjęciach. Czas podgrzewać atmosferę!

Na przestrzeni ostatnich miesięcy na temat "Fallout" od Amazon Prime pojawiało się zaledwie kilka przecieków i jeszcze mniej oficjalnych informacji. Produkcja jest mocno strzeżona, by żadne wycieki nie trafiły do sieci. Teraz mamy możliwość zobaczenia pierwszych, oficjalnych zdjęć z serialu, które prezentują kierunek, w jaki zmierzają twórcy oraz widzimy aktorów w ich rolach. Poznajemy też zarys fabularny. Widzowie będą mieli okazję śledzić losy Lucy (Ella Purnell), która zmuszona zostanie do opuszczenia schronu przeciwatomowego, w którym się wychowała. Dziewczyna szybko orientuje się, że świat zewnętrzny jest bardziej niebezpieczny, niż myślano.

Nie da się ukryć, że opublikowane dziś przez Vanity Fair zdjęcia wyglądają naprawdę interesująco i wielu fanów z pewnością nie może się już doczekać samego serialu. Na tej jednak jeszcze poczekamy. Premiera "Fallout" na platformie Amazon Prime Video planowana jest dopiero za kilka miesięcy - 12 kwietnia 2024 r. Na ten moment nie wiemy też, kiedy otrzymamy pierwszy zwiastun. Można jednak podejrzewać, że stanie się to jeszcze w tym roku - być może nawet w trakcie The Game Awards, które w tym roku odbędą się już 8 grudnia o 1:30 w nocy (czasu polskiego). To także wtedy prawdopodobnie zadebiutuje trailer do GTA VI! Jest więc na co czekać.