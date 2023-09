Będziemy musieli kupić osobny dysk na GTA 6? Nowe plotki są absurdalne

GTA 6 powstaje, ale Rockstar udaje, że wcale tak nie jest

Mija już wiele miesięcy, a Rockstar Games cały czas milczy w sprawie Grand Theft Auto VI. Deweloperzy jedynie przyznali, że pracują nad grą — i zrobili to tylko dlatego, że chwilę wcześniej miejsce miał ogromny wyciek danych (a, jak informowaliśmy niedawno, nastoletni haker odpowiedzialny za cały atak nie stanie przed sądem). Insiderzy sugerowali, że doczekamy się oficjalnego trailera — i ten miał najpierw pojawić się pod koniec zeszłego roku (między innymi podczas The Game Awards 2022), a później na początku 2023. Teraz mamy już wrzesień, a żadnych oficjalnych materiałów nie było — i nie jest wiadome na 100 procent, kiedy się pojawią.

Źródło: YouTube @12th Hour

Rockstar cały czas milczy, a my jesteśmy karmieni informacjami od insiderów i dociekliwej społeczności Reddita. Teraz pojawiły się kolejne informacje na temat nadchodzącej gry studia z wielkim R i gwiazdką w logo — ale tym razem nie chodzi o nowe technologie wykorzystywane przy produkcji gry czy wielkość mapy, a o przerażającą ilość miejsca na dysku, jaką ta gra będzie wymagać.

GTA 6 będzie kosztować i ważyć fortunę?

Jak ostatnio informowaliśmy, Niche Gamer donosił, że Grand Theft Auto VI na półkach sklepowych może kosztować nawet 150 dolarów. To oznacza, że gra będzie zdecydowanie droższa, niż te ~350 zł, które musimy obecnie zapłacić za gry AAA. Jeśli te doniesienia okażą się prawdziwe, to w naszym kraju za ten tytuł możliwe, że będziemy musieli zapłacić 650, o ile nie 700 zł.

Teraz zaś konto GTA 6 NEWS na portalu X (dawniej Twitter) donosi, że Grand Theft Auto VI będzie zajmować aż 750 GB na dysku oraz przy okazji sam tryb dla jednego gracza ma zaoferować rozgrywki na co najmniej 400 godzin. Chociaż możemy założyć, że produkcja zajmie sporo miejsca na dysku i tryb single player będzie w stanie zabawić nas na długo, to takie liczby wydają się już absurdalne. Tym bardziej, że 750 GB sprawiłoby, że w GTA 6 nie moglibyśmy zagrać ani na PlayStation 5, ani na Xboksie Series S, bez dodatkowego dysku. Ciężko uwierzyć więc w to, że może być to prawda.

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Co sądzicie o nadchodzącym hicie Rockstara? Czy będzie lepszy niż GTA 5 i czy okaże się bardziej rewolucyjną produkcją niż Red Dead Redemption 2?

Źródło: X (dawniej Twitter) / GTA 6 NEWS

Grafika wyróżniająca: Unsplash @saadchdhry