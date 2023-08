Nowy wyciek z GTA 6! Rockstar zabierze nas w przepiękne miejsce

O GTA 6 wiemy już sporo, chociaż Rockstar zbyt wiele nie zdradza

Grand Theft Auto VI to temat, który pobudza wyobraźnię i jest naprawdę elektryzujący dla graczy. Społeczność Reddita oraz insiderzy co chwilę dostarczają nam nowych informacji na temat nadchodzącego tytułu Rockstar Games, jednak zazwyczaj informacje te skupiają się na wielkości mapy, lokacjach dostępnych w grze, głównych bohaterach, fabule, trybie online lub nowych technologiach czy rozwiązaniach wykorzystywanych w „szóstce”.

Od dłuższego czasu mówi się o tym, że w Grand Theft Auto VI będzie dwójka głównych postaci: Lucia, pierwsza żeńska grywalna postać w historii serii, oraz Jason. Losy tej dwójki mają do złudzenia przypominać Bonnie i Clyde. Te informacje były już na tyle zaawansowane, że niektórzy dotarli nawet do danych sugerujących możliwość romansowania. Funkcja ma pojawić się właśnie między dwoma głównymi bohaterami, ale rzekomo będzie dostępna również z innymi, pobocznymi postaciami. Związek dwóch głównych bohaterów będzie jednak opcjonalny i będzie to w pełni zależne od woli gracza.

Jak zdradzały już liczne projekty społeczności Reddita i mnóstwo przecieków, mapa Grand Theft Auto VI będzie naprawdę ogromna i niewykluczone, że nowy hit Rockstara ustanowi nowy rekord pod względem wielkości całego świata. Mamy tutaj mieć słoneczne Vice City w towarzystwie Wyspy Weneckiej, w tym gigantyczne lotnisko, wielką plażę, a do tego dochodzą nawet galerie handlowe czy porty. Samo Vice City ma sprawić, że Los Santos z „piątki” będzie wydawało się małą mapą. Do tej pory czytaliśmy, że poza rockstarową interpretacją Miami, Grand Theft Auto VI ma nas zabrać poza Amerykę Północną — dokładnie do Brazylii, skąd mają pochodzić rodzice dwójki głównych bohaterów. Pojawiały się zresztą informacje, że Lucia i Jason wywodzą się właśnie z tamtego miejsca, gdzie ich rodzice mieli zginąć podczas wojny kartelowej na brazylijskiej faweli. Niedawno jeden z insiderów przywrócił temat, pisząc, że na 80 procent jest przekonany, że część głównej kampanii ma nas zabrać na Kubę. W tym momencie mamy więc trzy główne kraje, do których możemy trafić poza Vice City — i jest to Brazylia, Kuba oraz Meksyk.

Vice City to już pewnik

Niedawno na platformie X (dawniej Twitter) na koncie @RockstarGTAVI pojawił się krótki materiał wideo — mogliśmy zobaczyć kobietę, która rozgląda się, siedząc w samochodzie z bronią w ręce. Na jednym z budynków zauważa spory napis „Vice City”, co już bezpośrednio potwierdza główne miejsce akcji nadchodzącej gry studia z wielkim R i gwiazdką w logo. Nie jest to więc wielkie zaskoczenie, ale kolejne potwierdzenie wszelkich doniesień — można więc już stwierdzić, że Vice City w GTA VI jest już absolutnym pewnikiem.

Źródło: Reddit (r/GTA6, u/thetensedoctor)

Co jednak ciekawe, to fakt, że konto podające te informacje zostało… zawieszone. W tej chwili nie tylko nie jesteśmy w stanie ponownie obejrzeć tego filmiku, ale również wejść na to konto na X. Czy interweniował sam Rockstar? Tego nie wiemy, chociaż możemy się domyślać.

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Co sądzicie o nadchodzącym hicie Rockstara? Czy będzie lepszy niż GTA 5 i czy okaże się bardziej rewolucyjną produkcją niż Red Dead Redemption 2?

Źródło: YouTube @12th Hour

Źródło: X (dawniej Twitter) / @RockstarGTAVI

Grafika wyróżniająca: Unsplash @saadchdhry