GTA 6 - kiedy premiera gry? CEO Take-Two odpowiedział na to pytanie!

GTA 6 nadchodzi, ale szczegółów nadal nie znamy

Chociaż o Grand Theft Auto VI plotkuje się już od dawna i Rockstar potwierdził, że gra powstaje, to do tej pory nie dostaliśmy żadnej oficjalnej zapowiedzi w postaci jakiegokolwiek zwiastuna czy nawet krótkiego teasera. Tak naprawdę ciężko ocenić, kiedy firma z R i gwiazdką w logo ruszy z ofensywą marketingową — lecz warto pamiętać, że wszystko, co wiemy teraz, to wynikowa jednego, specyficznego wydarzenia.

Chodzi oczywiście o atak hakerski, który przyczynił się do ogromnego wycieku danych na temat nadchodzącego hitu od twórców między innymi Red Dead Redemption. Za sprawą jednego cyberprzestępcy cały internet zobaczył wstępną, lecz mimo wszystko zaawansowaną wersję GTA 6. To pozwoliło na odkrycie wielu szczegółów i bez dwóch zdań zepsuło plany dewelopera — tak naprawdę nie wiemy, czy gdyby nie wyciek danych, to czy do tej pory Rockstar by zapowiedział, że Grand Theft Auto 6 powstaje. W momencie, w którym Rockstar potwierdził, że wykradzione dane są prawdziwe, mnóstwo graczy obawiało się, że opóźni to premierę GTA 6 o dobre kilka miesięcy, a może nawet i lat. Deweloperzy wydali oświadczenie, uspokajając, że tak się nie stanie, a szef Take-Two zajął stanowisko w tej sprawie.

Źródło: YouTube @12th Hour

Kiedy premiera GTA 6? CEO Take-Two odpowiada

Niektórzy już nie wytrzymują ciśnienia związanego z Grand Theft Auto VI. Tym razem dyrektorowi generalnemu Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, wprost zadano pytanie, kiedy będzie premiera GTA 6. Stało się to podczas wizyty Zelnicka w CNBC i to prowadzący programu zadał to — mimo wszystko dość niespodziewane — pytanie. Odpowiedź, chociaż jest bardzo dyplomatyczna, to zdradza więcej, niż można się spodziewać. CEO Take-Two odpowiedział w następujący sposób:

Ogłoszenia nadchodzących produkcji zostawiamy w rękach naszych twórców, ale poinformowaliśmy już, że mamy naprawdę solidną listę tytułów i świetne perspektywy na rok fiskalny 2025. Ponownie potwierdziliśmy nasze przekonanie, że wygenerujemy w jego trakcie około 8 miliardów dolarów.

Źródło: Twitter (@GTAVI_Countdown)

To w niedawnej rozmowie z inwestorami potwierdziła również dyrektor finansowa Take-Two, Lainie Goldstein, która powiedziała:

Jesteśmy przekonani, że pozycjonujemy naszą działalność na znaczący punkt zwrotny w roku fiskalnym 2025, który naszym zdaniem będzie obejmował nowe rekordowe poziomy wyników działalności operacyjnej. Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym interesariuszom za ich nieustające wsparcie i z niecierpliwością czekamy na realizację tego ekscytującego kolejnego rozdziału.

Wiele wskazuje więc na to, że GTA 6 pojawi się już w przyszłym roku — i zdaje się, że wszyscy nie możemy się tego doczekać. Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Co sądzicie o nadchodzącym hicie Rockstara? Czy będzie lepszy niż GTA 5 i czy okaże się bardziej rewolucyjną produkcją niż Red Dead Redemption 2?

Źródło: CNBC

Grafika wyróżniająca: Rockstar Games