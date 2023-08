18-latek wykradł nagrania z GTA 6 bez komputera i pod nadzorem policji. Nieprawdopodobne, a jednak!

Haker, który wykradł blisko 90 materiałów z GTA 6, nie stanie przed sądem

W zeszłym roku informowaliśmy o atakach zarówno na Ubera jak i Rockstara — i co ciekawe, doszło do nich w podobnym czasie i z wykorzystaniem tych samych metod (to był tylko — ale i aż — phishing), w związku z czym zaczęto dociekać czy nie jest za nie odpowiedzialna ta sama osoba. Do ataku na pierwszą z firm przyznała się grupa Lapsus$, której jeden z członków przyznał się do tego, że jest on również odpowiedzialny za wyciek GTA VI.

Winnym tego ataku jest 18-letni członek wcześniej wspomnianej grupy hakerskiej Lapsus$ — Arion Kurtaj. Nastolatek usłyszał łącznie 12 zarzutów, w tym trzy dotyczyły szantażu, dwa dotyczyły oszustwa, a sześć zarzutów na mocy brytyjskiej ustawy skupiało się na nadużyciach komputerowych. Co ciekawe, Kurtaj poza atakiem na Rockstar i Uber, ma na swoim koncie jeszcze takie firmy jak Nvidia czy Revolut, a według najnowszych doniesień od Reuters, wraz ze znajomym, którego tożsamość nie jest znana, mieli szantażować BT Group i żądać okupu w wysokości 4 milionów dolarów. We wszystko jest zamieszany również jeszcze jeden 17-latek, którego tożsamość nie jest znana ze względu na niepełnoletność.

Mimo skali wszystkich działań Kurtaja, został on uznany za niezdolnego do stawienia się przed sądem po badaniach przeprowadzonych przez biegłych psychiatrów. Finalnie więc członek grupy hakerskiej Lapsus$ nie stanie przed brytyjskim sądem. Teraz poznaliśmy kolejne szczegóły o tym ataku.

Do ataku doszło pod nadzorem policji

Nastolatkowie zostali aresztowani w styczniu zeszłego roku, lecz zostali wypuszczeni na okres około 2 miesięcy, ze względu z oczekiwaniem na rozwój śledztwa. Po ponownym aresztowaniu Kurtaj został przeniesiony do hotelu Travelodge pod nadzorem policji, gdzie nie miał dostępu do Internetu. Co jednak ciekawe, to właśnie z tego miejsca doszło do ataku.

W pokoju 18-latka znaleziono mysz i klawiaturę, smartfon oraz telewizor z wpiętym Amazon Fire Stick. Okazało się, że to był cały zestaw, który pozwolił Kurtajowi na wykradnięcie kolosalnej ilości danych Grand Theft Auto VI, które sprawiły, że Take-Two Interactive miało wielki zawrót głowy, a Rockstar Games przymusowo przyznało się do tego, że pracuje nad grą. Nastolatek w tej chwili przebywa w areszcie i czeka na decyzję sądu, przed którym — jak wspomniałem wyżej — sam nie stanie. Co o tym sądzicie?

