10 najdroższych gier w historii. Nie brakuje zaskoczeń!

W historii branży gier wideo istnieje wiele produkcji, które wywołały zachwyt zarówno wśród graczy, jak i w branży rozrywkowej. Często słyszymy o nowych tytułach, które biją rekordy popularności, jednak rzadko mówi się o kosztach, jakie ponieśli deweloperzy na stworzenie tych dzieł. Właśnie dlatego przyjrzymy się dziesięciu najdroższym produkcjom w historii gier komputerowych.

Co istotne, skupimy się wyłącznie na kosztach produkcji i pominiemy wydatki związane z marketingiem. Prześledzimy projekty, które pochłonęły ogromne budżety, zapewniając jednocześnie niezapomniane doświadczenia dla milionów graczy na całym świecie (a może i nie?). Nie zabraknie kilku niespodzianek i zaskoczeń.

10. Defiance — ~80 milionów dolarów

Zestawienie otwiera Defiance. Produkcja stworzona przez studio Trion World pochłonęła budżet o wartości około 80 milionów dolarów. Defiance to produkcja MMO powiązana z serialem o tym samym tytule, której akcja toczy się w przyszłości — w świecie, w którym Ziemia stała się miejscem inwazji obcych. Sieciowy shooter w postapokaliptycznej wersji San Francisco był ciekawy, jednak nie porwał graczy — gra spotkała się z bardzo mieszanymi recenzjami, a nieco ponad rok po premierze przeszła na model free-to-play. Aż ciężko uwierzyć, że taka gra w ogóle pojawiła się w tym zestawieniu.

9. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain — ~80 milionów dolarów

Na dziewiątym miejscu plasuje się Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Produkcja stworzona przez legendarnego Hideo Kojimę i jego zespół w Konami, również pochłonęła budżet o wartości około 80 milionów dolarów — i nie ma wątpliwości, że pieniądze te zostały lepiej wykorzystane, niż w przypadku Defiance. Produkcja wyróżnia się nie tylko wysokimi kosztami produkcji, ale także jakością, szczegółowością i innowacyjnością, które stały się znakiem rozpoznawczym MGS. The Phantom Pain osadzony jest w otwartym świecie, oferując ogromną swobodę rozgrywki i niezliczone możliwości taktycznego podejścia. Wcielamy się w postać Big Bossa, legendarnego żołnierza, który stara się odkryć tajemnice tajnej organizacji i odzyskać swoją zemstę. Gra łączy elementy skradanki, akcji i narracji, tworząc piękne zwieńczenie przygody Kojimy z Konami.

8. Battlefield 4 — 100 milionów dolarów

Kolejny jest Battlefield 4. Wojenna strzelanka, stworzona przez DICE i wydana przez Electronic Arts, pochłonęła budżet o wartości aż 100 milionów dolarów. Battlefielda chyba nie trzeba nikomu przedstawiać — czwórka przenosi graczy w środek epickich starć na polu bitwy, oferując niesamowite wrażenia, sporą dynamikę i przede wszystkim rozbudowany tryb wieloosobowy. Jeśli jesteście fanami sieciowych FPS-ów, bez dwóch zdań doskonale tę grę znacie.

7. Max Payne 3 — 105 milionów dolarów

Na siódmym miejscu znajduje się Max Payne 3. Mroczna gra akcji, stworzona przez studio Rockstar Games, pochłonęła budżet o wartości 105 milionów dolarów. Max Payne 3 kontynuuje historię tytułowego bohatera, byłego policjanta, który popada w wir mrocznych intryg i brutalnej przemocy. Akcja gry przenosi graczy do tropikalnych zakątków Brazylii, gdzie Max musi walczyć z niebezpieczeństwami w spektakularny sposób.

6. Grand Theft Auto V — 137 milionów dolarów

Dwie gry Rockstara pod rząd, chociaż myślę, że większość z Was spodziewała się GTA 5 na wyższym miejscu. Niemniej jednak, ta niesamowita i ponadczasowa produkcja, pochłonęła budżet o wartości aż 137 milionów dolarów. Grand Theft Auto V przenosi graczy do fikcyjnego miasta Los Santos, który odzwierciedla współczesne Los Angeles i jego okolicę. Gra oferuje ogromny, otwarty świat do eksploracji, pełen detali, różnorodnych lokacji i interaktywnych elementów. Gracze mogą swobodnie poruszać się po mieście, wykonywać różnorodne misje, brać udział w akcjach przestępczych, a nawet eksplorować przyrodę w okolicznych górach i wybrzeżu. Doskonała i długa fabuła, a do tego niesamowity tryb online — GTA 5 ma wszystko, czego potrzeba do szczęścia.

5. Destiny — 140 milionów dolarów

Piąte miejsce należy do Destiny. Produkcja stworzona przez Bungie pochłonęła budżet o wartości 140 milionów dolarów i wyróżnia się swoim unikalnym połączeniem strzelanki pierwszoosobowej i elementów gry wieloosobowej MMO. Akcja Destiny osadzona jest w odległej przyszłości, w której gracze wcielają się w Strażników — obrońców ostatniego bastionu ludzkości. Dynamiczne, pełne akcji starcia w różnorodnych lokacjach kosmicznych, istotna kooperacja i ulepszanie swojej postaci oraz jej pancerza — jest tu zabawy na setki, a nawet i tysiące godzin.

4. Red Dead Redemption 2 — około 170 milionów dolarów

Tuż przed podium znajduje się Red Dead Redemption 2. Trzecia już gra Rockstar Games w tym zestawieniu, jak dotąd najdroższa, pochłonęła budżet o wartości około 170 milionów dolarów. Red Dead Redemption 2 przenosi graczy w dzikie, amerykańskie przestworza epoki Dzikiego Zachodu. Gra oferuje ogromny, otwarty świat do eksploracji, który jest pełen życia i dynamicznych wydarzeń. Wcielamy się w postać Arthura Morgana, członka gangu, którego lojalność i moralność są poddane próbie w brutalnym świecie.

3. Cyberpunk 2077 — 174 miliony dolarów

Otwieramy podium i od razu polska produkcja. Na trzecim miejscu listy najdroższych gier w historii znajduje się bowiem Cyberpunk 2077, który kosztował CD Projekt Red aż 174 miliony dolarów. Akcja Cyberpunk 2077 toczy się w Night City, megapolis przyszłości. Wcielamy się w V, awanturnika na własny rachunek, który próbuje osiągnąć sławę i bogactwo w brutalnym i korumpowanym świecie. Gra oferuje ogromną swobodę w eksplorowaniu miasta, podejmowaniu decyzji, wykonywaniu misji i kształtowaniu losów postaci V — a cała gra pomimo początkowych problemów w tej chwili prezentuje się naprawdę wybitnie.

2. Star Wars: The Old Republic — 200 milionów dolarów

Drugie miejsce należy do Star Wars: The Old Republic! To spektakularne MMO stworzone przez studio BioWare i wydane przez Electronic Arts jest osadzone w odległej galaktyce Gwiezdnych Wojen i gwarantuje nam epicką przygodę, gdzie możemy eksplorować ogromny świat, wcielać się w różnorodne postaci i uczestniczyć w dynamicznych bitwach między siłami Jedi a Sithami. Akcja Star Wars: The Old Republic rozgrywa się w odległych czasach przed wydarzeniami znanych z filmów. Gracze mają możliwość wyboru jednej z ośmiu klas postaci, żeby następnie rozwijać swoje umiejętności i poznawać emocjonująca historię.

1. Star Citizen — około 415 milionów dolarów

Ciekawe, kto z Was zgadł, która produkcja zajmuje pierwsze miejsce. Na pierwszym miejscu listy najdroższych gier w historii znajduje się Star Citizen. Ta monumentalna produkcja, rozwijana przez studio Cloud Imperium Games, osiągnęła budżet o wartości około 415 milionów dolarów. Star Citizen wyróżnia się nie tylko rekordowymi kosztami produkcji, ale także swoją ambitną wizją, otwartym światem kosmicznym i zaawansowanymi mechanikami. Niemal pół miliarda dolarów to niebotycznie wielka wręcz kwota.