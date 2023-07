Kto zagra główną bohaterkę w GTA 6? Jedna z aktorek komentuje

Oficjalnie stanowisko, ale nadal nie ze strony Rockstara

Rockstar Games zabrało głos oficjalnie w sprawie Grand Theft Auto VI tylko po wielkim wycieku danych — i deweloperzy przyznali jedynie, że materiały, które ukazały się w sieci, faktycznie są prawdziwe i że nowa część kultowej serii naprawdę powstaje. Od tamtej pory cały czas jednak mamy do czynienia z całkowitym milczeniem ze strony studia odpowiedzialnego za GTA czy Red Dead Redemption.

Od dłuższego czasu mówi się o tym, że w Grand Theft Auto VI będzie dwójka głównych postaci: Lucia, pierwsza żeńska grywalna postać w historii serii, oraz Jason. Losy tej dwójki mają do złudzenia przypominać Bonnie i Clyde. Te informacje były już na tyle zaawansowane, że niektórzy dotarli nawet do danych sugerujących możliwość romansowania. Funkcja ma pojawić się właśnie między dwoma głównymi bohaterami, ale rzekomo będzie dostępna również z innymi, pobocznymi postaciami. Związek dwóch głównych bohaterów będzie jednak opcjonalny i będzie to w pełni zależne od woli gracza. Obecność Lucii i Jasona jest już potwierdzona przez tyle zaufanych źródeł, że można uznać to za pewną informację.

Kto zagra Lucię w Grand Theft Auto 6? Gracze nie trafili ze swoją spekulacją

Gracze zastanawiali się, kto może wcielić się w rolę Lucii — i mnóstwo osób uważało, że jest to Leslie Lluvet. Kubańska aktorka nie zrobiła na razie wielkiej kinowej kariery — wystąpiła wyłącznie w takich filmach jak It's Dark Here, Kimi Kabuki, Crackula Goes to Hollywood oraz niedawnym netfliksowym hitem pod tytułem Matka. Skąd więc pomysł, że to właśnie Lluvet mogłaby wcielić się w tak ważną i dużą rolę?

Źródło: Reddit (r/GTA6, u/thetensedoctor)

Lluvet zdołała skraść serca graczy, wcielając się w rolę Zenii Zayas w Far Cry 6. Doświadczenie więc w tej branży ma, wcieliła się w kluczową postać w ogromnej produkcji, a do tego wygląda bardzo podobnie do głównej bohaterki Grand Theft Auto VI i również pochodzi z Ameryki Południowej. Te kwestie wystarczyły graczom, aby wziąć obecność Lluvet w GTA 6 za pewnik i cały czas pisać DM do aktorki. Lluvet postanowiła wreszcie zabrać głos w tej sprawie.

”Przestańcie do mnie pisać”

Lluvet skomentowała wszystkie doniesienia za pośrednictwem Instagram Story:

Jestem bombardowana wiadomościami o nowej grze Grand Theft Auto. Słuchajcie wszyscy, nie jestem Lucią. Jestem Zenyą z Far Cry 6. Ludzie, przestańcie do mnie pisać.

Wygląda na to, że można się rozejść. Po takiej deklaracji obecność Leslie Lluvet w nadchodzącej grze Rockstar Games wydaje się niemożliwy — tym razem więc gracze nie trafili, ze swoimi podejrzeniami. Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Co sądzicie o nadchodzącym hicie Rockstara? Czy będzie lepszy niż GTA 5 i czy okaże się bardziej rewolucyjną produkcją niż Red Dead Redemption 2?

Źródło: Instagram (Leslie Lluvet)