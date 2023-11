Gracze nie zdają sobie sprawy ze skali GTA 6. Ta gra będzie ogromna!

GTA VI zostało już oficjalnie zapowiedziane, ale na pierwszy trailer musimy chwilę poczekać

W tym miesiącu najpierw Bloomberg zdradził, że Rockstar Games i Take Two przygotowują się do oficjalnego zaprezentowania GTA VI. Na reakcję studia i wydawcy nie trzeba było długo czekać. Na kilka godzin przed udostępnieniem wyników finansowych za ostatni kwartał, twórcy najpopularniejszej serii poinformowali na X, że rzeczywiście już za jakiś czas zobaczymy pierwsze, oficjalne zapowiedzi najnowszej odsłony.

Wreszcie Rockstar Games zabrało głos w sprawie swojej gry, o której wiemy już naprawdę sporo — ale większość z tych informacji (a właściwie wszystkie) pochodzą od informatorów lub wścibskich fanów gry, którzy grzebiąc w plikach gry, analizują wielki wyciek dany oraz przeglądają dokumenty firmy z wielkim R i gwiazdką w logo docierają do informacji, na które czekają wszyscy fani serii. Teraz powstał nowy koncept mapy GTA 6 — i naprawdę można się zaskoczyć.

Mapa w GTA 6 będzie ogromna — to wiemy już od dawna

Już blisko rok temu liczne projekty społeczności Reddita i mnóstwo przecieków zdradzało, że mapa Grand Theft Auto VI będzie naprawdę ogromna i niewykluczone, że nowy hit Rockstara ustanowi nowy rekord pod względem wielkości całego świata. Mamy tutaj mieć słoneczne Vice City w towarzystwie Wyspy Weneckiej, w tym gigantyczne lotnisko, wielką plażę, a do tego dochodzą nawet galerie handlowe czy porty. Samo Vice City ma sprawić, że Los Santos z „piątki” będzie wydawało się małą mapą. Do tej pory czytaliśmy, że poza rockstarową interpretacją Miami, Grand Theft Auto VI ma nas zabrać poza Amerykę Północną — dokładnie do Brazylii, skąd mają pochodzić rodzice dwójki głównych bohaterów. Pojawiały się zresztą informacje, że Lucia i Jason wywodzą się właśnie z tamtego miejsca, gdzie ich rodzice mieli zginąć podczas wojny kartelowej na brazylijskiej faweli. Niedawno jeden z insiderów przywrócił temat, pisząc, że na 80 procent jest przekonany, że część głównej kampanii ma nas zabrać na Kubę. W tym momencie mamy więc trzy główne kraje, do których możemy trafić poza Vice City — i jest to Brazylia, Kuba oraz Meksyk.

Źródło: Reddit u/EGNationnn

Teraz jednak doczekaliśmy się nowych informacji na ten temat. Dość zaufana społeczność GTA Mapping stworzyła nową mapę z GTA 6, co udostępnił na swoim profilu na X Jason from GTA 6 2.0. Całość została utworzona przy użyciu współrzędnych widocznych w klipach, które wyciekły — a co więcej, GTA Mapping postanowiło również obliczyć odległości między nimi. Biorąc pod uwagę szacunkowe pomiary, odległość pomiędzy Vice City a Port Gellhorn jest mniej więcej równa długości całej mapy Grand Theft Auto V — i to doskonale pokazuje to, jak wielka ma być mapa GTA 6.

Grand Theft Auto VI wielkości trzech map GTA 5?

Skalując te mapy ze sobą, wygląda na to, że Vice City i reszta mapy w GTA 6 będzie wielkości… trzech map Los Santos z Grand Theft Auto V. Całość brzmi więc naprawdę imponująco — lecz można założyć, że bez opcji szybkiej podróży czasem może być naprawdę trudno sensownie i w miarę szybko się przemieszczać.

Źródło: Twitter (@GTAVI_Countdown)

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Co sądzicie o nadchodzącym hicie Rockstara? Czy będzie lepszy niż GTA 5 i czy okaże się bardziej rewolucyjną produkcją niż Red Dead Redemption 2?

Źródło: X (dawniej Twitter) / Jason from Gta 6 2.0