Take-Two po cichu zdradziło premierę GTA 6? Nowe informacje

Dyrektor finansowa Take-Two Interactive przypadkowo zdradziła datę premiery Grand Theft Auto VI? Wiele na to wskazuje.

Te doniesienia dają wielkie nadzieje fanom

Grand Theft Auto VI to temat, który pobudza wyobraźnię i jest naprawdę elektryzujący dla graczy. Społeczność Reddita oraz insiderzy co chwilę dostarczają nam nowych informacji na temat nadchodzącego tytułu Rockstar Games, jednak zazwyczaj informacje te skupiają się na wielkości mapy, lokacjach dostępnych w grze, głównych bohaterach, fabule, trybie online lub nowych technologiach czy rozwiązaniach wykorzystywanych w „szóstce”. Nowe informacje są jednak nieco inne i pochodzą z najbardziej zaufanego źródła z możliwych.

Źródło: Twitter (@GTAVI_Countdown)

W niedawnej rozmowie z inwestorami, dyrektor finansowa Take-Two, Lainie Goldstein, powiedziała:

Jesteśmy przekonani, że pozycjonujemy naszą działalność na znaczący punkt zwrotny w roku fiskalnym 2025, który naszym zdaniem będzie obejmował nowe rekordowe poziomy wyników działalności operacyjnej. Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym interesariuszom za ich nieustające wsparcie i z niecierpliwością czekamy na realizację tego ekscytującego kolejnego rozdziału.

Źródło: Unsplash @saadchdhry

Rekordowe wyniki może zapewnić tylko… GTA 6

Co może przynieść rekordowe wyniki w roku fiskalnym 2025 (czyli od kwietnia 2024 roku do marca 2025 roku)? Oczywiście tylko potężna premiera — a nadchodzący hit Rockstar Games to właśnie Grand Theft Auto VI. Port Red Dead Redemption (bo niestety „odświeżona” wersja okazała się być po prostu przerzuceniem starej wersji na nowe konsole) bez dwóch zdań tym nie będą, tym bardziej, że gra wychodzi zaraz, więc jedynym sensownym rozwiązaniem jest właśnie szósta główna odsłona legendarnej serii gier wideo.

Co ciekawe, Take-Two już wcześniej wspominano o roku fiskalnym 2025. Wtedy była mowa o zyskach na poziomie 8 miliardów dolarów. Taki wynik znacząco przewyższa szacowane przychody za poprzedni rok fiskalny, które mają wynosić 5,3 miliarda dolarów, oraz przychody, których firma spodziewa się w obecnym roku, czyli około 5,5 miliarda dolarów. Wiele wskazuje więc na to, że GTA 6 pojawi się już w przyszłym roku — i zdaje się, że wszyscy nie możemy się tego doczekać.

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Co sądzicie o nadchodzącym hicie Rockstara? Czy będzie lepszy niż GTA 5 i czy okaże się bardziej rewolucyjną produkcją niż Red Dead Redemption 2?