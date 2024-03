Ta gra porwała tłumy. Producent konsoli w tarapatach

Triumf gier w lutym 2024 roku. Jedna gra szczególnie się wyróżniła

Zgodnie z najnowszymi danymi Games Sales Data, w lutym 2024 roku w Europie sprzedano 16,74 miliona gier wideo. Jest to naprawdę niezły wynik i wzrost o 21,2 proc. w skali rok do roku. Warto mieć jednak na uwadze tutaj dwie rzeczy; po pierwsze, w lutym zeszłego roku mieliśmy do czynienia z premierą Hogwarts Legacy, czyli jednej z większych premier 2023 roku, która sprzedawała się wybitnie. Drugą kwestią jednak jest to, że luty w tym roku miał 5 tygodni, kiedy w zeszłym roku były to 4 tygodnie. Wyższy wynik więc wydaje się pewniakiem.

Co więc pozwoliło na osiągnięcie tak dobrego wyniku w lutym tego roku? Największą produkcją było oczywiście Helldivers 2. To gra, na którą praktycznie nikt nie czekał, a okazała się jednym z większych fenomenów ostatnich miesięcy. Choć jego poprzednik nie odniósł wielkiego sukcesu, nowa część gry stała się nagłym hitem, wzbudzając ogromne zainteresowanie społeczności graczy. Internet jest zachwycony najnowszą produkcją Arrowhead Game Studios, a nawet pojawiły się petycje domagające się wydania wersji na konsole Xbox, ponieważ gra obecnie dostępna jest tylko na PlayStation 5 i PC. Niestety, ogromne zainteresowanie odbiło się na kondycji serwerów.

Co ciekawe, to fakt, że ponad 56 procent sprzedaży drugiej części Helldivers przypadło na PC. Gra w dodatku radziła sobie świetnie cały miesiąc — w drugim tygodniu sprzedaż wzrosła o 70 procent, w trzecim tygodniu o ponad 3 procent. Od tego czasu nastąpiło lekki spadek, bo w czwartym tygodniu sprzedaż zmniejszyła się o 28 procent — co i tak jest powodem do dumy, bo dla porównania, sprzedaż większości gier spada po tygodniu, a normą jest spadek o ponad 50 procent.

Nie tylko Helldivers 2

Jakie jeszcze gry dobrze się sprzedawały? Na drugim miejscu znajduje się EA Sports FC 24, a podium zamyka świeżutkie Final Fantasy VII Rebirth. Miejsce numer cztery należy do Grand Theft Auto 5, a dalej mamy Call of Duty: Modern Warfare 3, Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy, It Takes Two, Skull and Bones, a dziesiąte miejsce należy do Need for Speed: Heat. Jeśli chodzi o inne premiery z tego miesiąca, to Suicide Squad: Kill The Justice League zajęło 12. miejsce, Mario vs Donkey Kong zajmuje 15. miejsce, a Pacific Drive plasuje się na 18. pozycji.

Gdyby ktoś miał wątpliwości co do tego, czy lincz skierowany do Suicide Squad: Kill The Justice League jest słuszny, to wyniki sprzedażowe raczej mówią same za siebie — nowa gra Rocksteady i Warner Bros. poradziła sobie znacznie gorzej od Gotham Knights (które hitem trudno jest nazwać) czy Strażników Galaktyki (i chociaż ta gra była świetna, to nie została specjalnie doceniona). Harley Quinn, King Shark, Boomerang i Deadshot nie mają już niczego na swoją obronę.

Na koniec warto zaznaczyć, że Games Sales Data nie brało pod uwagę Palworld. Gra, która garściami czerpie „inspiracje” z Pokemonów, odbiła się wielkim echem; więc z pewnością jej obecność tutaj znacznie by namieszała. Niestety jednak, GSD nie bierze pod uwagę dewelopera tej produkcji.

Gry grami, ale co z konsolami?

Zgodnie z danymi Games Sales Data (ze statystyk w tym przypadku z jakiegoś powodu zostały wyłączone Niemcy i Wielka Brytania), w lutym w Europie sprzedano 474 469 konsol do gier. Teoretycznie jest to wzrost o 11 procent w skali rok do roku, lecz ponownie, jest to nieco zakłamane przez dłuższy luty. A jak to wygląda w przypadku każdej konsoli z osobna?

Wszystkie trzy główne platformy odnotowały w lutym spadki sprzedaży. Najlepiej radzi sobie cały czas PlayStation 5 — konsoli japońskiego giganta sprzedaż spadła zaledwie o 2 procent w skali rok do roku. Nieco gorzej poradził sobie już staruszek od Nintendo, czyli 7-letni Switch, którego sprzedaż spadła o 17 procent. Największe powody do obaw ma jednak Microsoft, gdyż sprzedaż konsol Xbox Series X|S spadła aż o 47 procent.

Jeśli chodzi o akcesoria i dodatki, w krajach europejskich branych pod uwagę przez Games Sales Data sprzedano 1,6 miliona produktów tego typu. Wśród nich szczególnie wyróżniały się podstawowe kontrolery do PlayStation 5, czyli zwykłe DualSense (bez Edge) i bezprzewodowe pady do Xboksa.

