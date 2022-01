Gry z PS3 zaczęły pojawiać się w sklepie na PS5. Co to oznacza?

W PlayStation Store na najnowszej konsoli japońskiego giganta pojawiło się kilka produkcji z PS3. Wśród wyszukiwań znalazły się takie gry jak Bejeweled 3, Prince of Persia: The Forgotten Sands czy Prince of Persia The Two Thrones HD.

Co najważniejsze, nie wszystkie pozycje dostępne są w abonamencie PlayStation Now, który pozwala na streamowanie gier z PlayStation 3. Istnieje zatem możliwość, że Sony pozwoli na granie w produkcje z siódmej generacji konsol wszystkim użytkownikom, lub przypadkowo firma zdradziła pierwsze gry z Project Spartacus - odpowiedzi na Game Passa.

Od kilku tygodni pojawia się mnóstwo plotek dotyczących nowej wersji PlayStation Plus. Project Spartacus ma oferować kilka planów: podstawowy zawierać będzie dotychczasową ofertę abonamentu. Drugi plan zaoferuje dodatkowo stale rosnącą bibliotekę gier z PlayStation 4 i z czasem PlayStation 5. Najdroższy zawiera w sobie wszystkie poprzednie rozwiązania oraz rozbudowane wersje demo największych hitów i dostęp do klasyków z PS1, PS2, PS3 oraz PSP z wykorzystaniem chmury. Poważni insiderzy przewidują, że Project Spartacus ma pojawić się pod koniec kwietnia tego roku.

Wczoraj informowaliśmy o tym, że głowa Microsoftu, Phil Spencer, zabrał głos w sprawie nadchodzącego abonamentu od konkurencyjnej firmy. Jeśli chcecie dowiedzieć się na ten temat więcej, kliknijcie w ten link. Dzisiaj Microsoft dokonał największego przejęcia w historii całej branży gier wideo, kupując Activision Blizzard za blisko 70 miliardów dolarów.

Samemu Game Passowi przyda się realna konkurencja - szczególnie teraz, kiedy zaczynają powoli mieć monopol. Niewykluczone, że zaczną się ciche bitwy o dostępność niektórych produkcji w abonamentach, chwilową ekskluzywność czy “podkradanie gier”. Na tym oczywiście skorzystają przede wszystkim sami gracze - więc wszyscy trzymajmy kciuki, żeby Sony odniosło spory sukces z Project Spartacus.