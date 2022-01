Dzisiejszego popołudnia największym newsem technologiczno-growym jest oczywiście przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft, ale w cieniu tej wiadomości czai się dobra nowina dla wielu graczy. W drugiej połowie miesiąca do usługi Xbox Game Pass dodanych zostanie kilka gier, spośród których na pewno wyłowicie coś dla siebie.

Zaczniemy od najnowszej trylogii Hitmana, która przypadła do gustu graczom i krytykom. Wszytkie trzy odsłony zawitają na konsole Xbox, na PC oraz będzie je można ograć w chmurze. Na te same platformy pojawią się "Danganronpa: Trigger Happy Havoc" - japoński klasyk z wielką grupą fanów, Death's Door - nominowana do nagrody gry indie roku na The Game Awards i przez pewną część 2021 było najlepiej ocenianą grą na Metacritic, a także "Nobody Saves the World", "Windjammers 2" i "Pupperazzi".

Do tej grupy, dostępnych na wszystkich trzech platformach, należeć będzie też najnowsza odsłona "Rainbow Six: Extraction", która wkrótce doczeka się premiery. Do pary z nią Microsoft zaoferuje graczom klasykę, która przez wiele lat była wspierana i rozwijana ze względu na swoją popularność, czyli "Rainbow Six Siege" w wersji Deluxe. Poza tym, do Xbox Game Pass dodana zostanie gra "Taiko no Tatsujin The Drum Master" na konsole i PC.

Lista nowych gier w Xbox Game Pass - od 20 stycznia 2022:

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition (xCloud, Xbox, PC) – już dostępne

Nobody Saves the World (xCloud, Xbox, PC) – już dostępne

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (xCloud, Xbox, PC) – od 20 stycznia

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Deluxe Edition (PC) – od 20 stycznia

Hitman Trilogy (xCloud, Xbox, PC) – od 20 stycznia

Pupperazzi (xCloud, Xbox, PC) – od 20 stycznia

Windjammers 2 (xCloud, Xbox, PC) – od 20 stycznia

Taiko no Tatsujin The Drum Master (Xbox, PC) – brak daty

Death’s Door (xCloud, Xbox, PC) – brak daty

