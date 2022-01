Od kilku tygodni pojawia się mnóstwo plotek dotyczących nowej wersji PlayStation Plus, która ma być odpowiedzią na Game Passa od Microsoftu. Project Spartacus, bo taką nazwę kodową nosi nadchodzący projekt, ma oferować kilka planów: podstawowy zawierać będzie dotychczasową ofertę abonamentu. Drugi plan zaoferuje dodatkowo stale rosnącą bibliotekę gier z PlayStation 4 i z czasem PlayStation 5. Najdroższy zawiera w sobie wszystkie poprzednie rozwiązania oraz rozbudowane wersje demo największych hitów i dostęp do klasyków z PS1, PS2, PS3 oraz PSP z wykorzystaniem chmury. Poważni insiderzy przewidują, że Project Spartacus ma pojawić się pod koniec kwietnia tego roku.

Phil Spencer, który jest tak naprawdę ojcem Game Passa, skomentował dla IGN plotki o nowym wariancie PlayStation Plus. Szef Xboxa powiedział:

Nie chcę, żeby zabrzmiało to tak, jakbyśmy wszystko rozpracowali, ale myślę, że dobrą odpowiedzią jest umożliwienie klientom grania w gry, w które chcą grać, gdzie chcą grać, i danie im wyboru, w jaki sposób tworzą swoją bibliotekę, i przejrzyście z nimi, jakie są nasze plany w zakresie naszych planów dotyczących PC i naszych inicjatyw między generacjami i innych rzeczy. Tak więc, kiedy słyszę, jak inni robią takie rzeczy, jak Game Pass lub przychodzą na PC, ma to dla mnie sens, ponieważ myślę, że to właściwy krok.