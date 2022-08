PlayStation 4 sprzedawało się 2 razy lepiej niż Xbox One, przyznaje Microsoft

Microsoft w 2016 roku przestał chwalić się sprzedaż konsol Xbox argumentując to faktem, że skupia się na innych metrykach. Dla nikogo nie było jednak tajemnicą, że PlayStation 4 jest znacznie popularniejsze niż Xbox One, teraz mamy tego potwierdzenie.

Microsoft przyznaje, że sromotnie przegrał z PlayStation

Jak pewnie dobrze wiecie, Microsoft jest w trakcie finalizacji transakcji nabycia producenta gier - Activision/Blizzard. Transakcja wyceniana na blisko 69 miliardów USD czeka obecnie na akceptacje urzędów antymonopolowych w rożnych krajach, w tym miedzy innymi w Brazylii. I to właśnie z dokumentów przedstawionych temu regulatorowi w tej sprawie wynika, że w poprzedniej generacji Microsoft odniósł sromotną porażkę z Sony. W dokumencie możemy między innymi przeczytać, że sprzedaż konsol poprzedniej generacji (Xbox One) była ponad dwukrotnie niższa niż PlayStation 4. To jeden z argumentów za tym, że Microsoft nie będzie miał monopolistycznej pozycji na rynku.

Wróćmy jednak do konkretnych liczb. Wedle ostatnich informacji podanych przez Sony, PlayStation 4 sprzedało się do tej pory w liczbie ponad 117 milionów egzemplarzy. Oznacza to, że sprzedaż konsol z rodziny Xbox One nie przekroczyła 60 milionów sztuk. Jest to mniej więcej zgodne z szacunkami analityków z Ampere Analysis, którzy obliczyli sprzedaż poprzedniej generacji konsol Microsoftu na 51 milionów sztuk. Dla porównania, Nintendo Switch sprzedało się już na całym świecie w liczbie ponad 110 milionów egzemplarzy i wkrótce pewnie przegoni pod tym względem PlayStation 4.

W obecnej generacji sytuacja Microsoftu wygląda nieco lepiej, choć obraz rynku jest też zaburzony przez problemy z dostępem do układów scalonych. Według szacunków Ampere Analysis, na koniec 2021 roku w naszych domach było 17 milionów konsol PlayStation 5 i nieco ponad 10 milionów konsol Xbox Series. Wiele wskazuje też na to, że tak dobry wynik Microsoftu to głównie zasługa tańszego modelu - Series S, który sprzedaje się lepiej niż Series X. Dostępność mocniejszej konsoli też pozostawia nieco do życzenia, bo układy w niej wykorzystywane, podobno zasilają również usługę gier w chmurze oferowaną przez Microsoft. W kolejnych latach ta dysproporcja zostanie zapewne utrzymana.

