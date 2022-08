Fenomenalny wynik pod względem aktywnych graczy w jednej chwili. Spider-Man drugim najlepszym debiutantem

Według danych SteamDB, Spider-Man Remastered na komputerach osobistych okazał się strzałem w dziesiątkę. Jest to druga największa premiera gry z rodziny PlayStation Studios na PC, ustępując jedynie God of War. Trzeba zatem przyznać, że ten rok dla pecetowych graczy pod względem gier japońskiego giganta jest niezwykle udany.

Spider-Man Remastered mógł pochwalić się liczbą 66 436 aktywnych graczy w jednym momencie. Dla porównania, najlepszy wynik Horizon Zero Dawn wynosił 56 557, a Days Gone - 27 450. Szczyt podium dumnie okupuje Kratos z Atreusem, osiągając wynik 73 529 graczy.

Źródło: Steam

Wielki sukces na liście sprzedaży

Co ciekawe, Spider-Man Remastered zajął zarówno drugie, jak i trzecie miejsce w liście najlepszych sprzedaży na Steam. Jedna pozycja odnosiła się do regularnej sprzedaży produkcji Insomniac Games, a druga do egzemplarzy zakupionych w przedsprzedaży. Pierwsze miejsce należało za to do Steam Decka, więc licząc same gry wideo, produkcja PlayStation Studios nie miała sobie równych.

Warto przypomnieć, że Sony niedawno kupiło studio Nixxes, które w głównej mierze zajmuje się portowaniem gier na komputery osobiste. Chociaż do tej pory na pecetach pojawiła się mała część produkcji ekskluzywnych japońskiego giganta, to Sony już zdołało zbudować niemałe imperium na tym rynku - a to nie koniec. Firma ma zamiar zarobić około 300 milionów dolarów z samych gier komputerowych w przyszłym roku podatkowym.

Port Spider-Mana z wieloma usprawnieniami na PC niedawno na Antyweb zrecenzował Tomasz Popielarczyk. Po dokładne wrażenie odsyłam tutaj - mogę jednak zdradzić, że jest dobrze. A nawet bardzo dobrze, co zresztą oddają same statystyki. Jeśli jeszcze nie graliście w przygody Człowieka Pająka, nie powinniście dłużej zwlekać!

Źródło: SteamDB

Obrazek wyróżniający: Steam