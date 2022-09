Które produkcje będą w stanie umilić nam długie, jesienne wieczory? Postanowiliśmy zebrać 11 propozycji, które pozwolą nam zabić czas podczas deszczowej i chłodnej pory roku.

The Last of Us Part I - PlayStation 5 (już dostępne), PC (wkrótce)

Naughty Dog to prawdziwi eksperci w swojej profesji. Może ich gry pod względem samej rozgrywki nie są szczególnie rewolucyjne, jednak jakość opowiadanych historii i ilość przekazywanych emocji jest wręcz fenomenalna. Jeśli nie mieliście okazji wcześniej sprawdzić The Last of Us, niedawno wydana odświeżona wersja jest idealnym pomysłem - szczególnie, że w pakiecie jest również dodatek pod tytułem Left Behind, a w 2020 roku ukazała się druga część. Przygody Ellie i Joela stoją zatem przed Wami otworem - wkrótce również na PC.

Cult of the Lamb - PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC - już dostępne

Czasem gry mniejszych studiów okazują się prawdziwymi hitami - spójrzmy chociażby na takie produkcje jak Hades, The Binding of Isaac: Rebirth czy Hollow Knight. Nie inaczej jest w przypadku Cult of the Lamb, produkcji Massive Monster, która od razu skradła serca wielu graczy. W grze wcielamy się w tytułowego baranka i budujemy swoją własną sektę. Roguelike przedstawia historię słodkiego zwierzaka, który został uratowany przed egzekucją przez tajemniczą, mroczną postać. W wyniku tego incydentu baranek zostaje obdarzony specjalną mocą, która daje mu ogromną siłę oraz budzi spore uznanie wśród innych mieszkańców tego świata. Naszym celem będzie dobre zarządzanie własną sektą, co wiąże się z szerzeniem słowa, dbaniem o własnych wyznawców oraz eliminowaniem innych kultów. Szalona, lecz jakże udana gra!

FIFA 23 - PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC - 30 września

Dla wielu graczy jesień oznacza nowe wydanie Fify. O produkcji można napisać wiele, lecz trzeba przyznać, że wydawany co roku tytuł od EA Sports porywa mnóstwo graczy. Wiele zmian, sporo nowości w mechanice, rozbudowane tryby znane nam do tej pory i przede wszystkim możliwość budowania swojego wymarzonego składu w Ultimate Team od nowa. FIFA 23 rusza już pod koniec września - i jestem przekonany, że znaczna większość z nas będzie się codziennie zagrywać w ten tytuł przez nadchodzące miesiące.

Overwatch 2 - PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC - 4 października

Pierwszy Overwatch okazał się ogromnym sukcesem, również na rynku e-sportowym. Mnóstwo intrygujących bohaterów, doskonałe mapy, przyciągająca graczy oprawa audiowizualna i przede wszystkim fenomenalna, różnorodna rozgrywka. Już 4 października zadebiutuje druga część sieciowego shootera od Blizzarda, która zapowiada się równie dobrze, co “jedynka”. Przy pierwszej części spędziłem kilkaset godzin i zakładam, że tutaj będzie podobnie.

Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei - PlayStation 5 (już dostępne), PC (19 października)

Ostatnia dostępna część przygód Nathana Drake’a, który obok Lary Croft jest najpopularniejszym poszukiwaczem skarbów w historii gier wideo, oraz dodatek z Chloe Frazer w roli głównej. Połączenie dwóch najlepszych odsłon Uncharted od Naughty Dog, w dodatku z wieloma ulepszeniami, zwyczajnie nie mogło okazać się kiepskie - o czym już zdążyli przekonać się posiadacze PlayStation 5, a co już wkrótce będą mogli zweryfikować pecetowcy. Piękna grafika, wciągająca historia i przyjemny gameplay, a to wszystko owiane dawką niezłego humoru… idealna propozycja na jesienne wieczory.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Nintendo Switch - 20 października

Taktyczna gra oferująca połączenie postaci z uniwersum Mario i Kórlików okazała się strzałem w dziesiątkę już w 2017 roku. Nintendo i Ubisoft zauważyli, jak bardzo produkcja zdołała rozkochać w sobie graczy i jakiś czas temu zapowiedzieli Sparks of Hope. W drugiej części skupimy się na powstrzymaniu Cursa, który w celu zdobycia ogromnej i potężnej mocy chce pochłonąć wszystkie Iskry, czyli istoty ze świata gry. W tym celu przemierzymy niemal całą galaktykę, sprawdzimy swoje umiejętności w nowych i bardziej rozbudowanych lokacjach i będziemy rozwijać specjalnie umiejętności Mario i białych, szurniętych królików.

Gotham Knights - PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC - 21 października

Gra w uniwersum DC z “Gotham” w tytule bez Batmana. Szokujący zabieg, jednak jak dowiadujemy się jeszcze przed premierą - Mroczny Rycerz nie żyje. Miasto pogrąża się w chaosie, a na straży tego wszystkiego mają stanąć przyjaciele Bruce’a - Nightwing, Robin, Batgirl oraz Red Hood. Każdy z bohaterów ma inny styl walki i oddzielne umiejętności specjalne, co w znacznym stopniu wpłynie na rozgrywkę - będziemy musieli jednak opanować je niemal perfekcyjnie, bowiem podczas kampanii przyjdzie nam się zmierzyć z takimi rywalami jak Pingwin czy Two Face. Mroczne RPG z dużym, otwartym światem i intrygującym konceptem fabularnym brzmi jak coś, co idealnie sprawdzi się w jesień.

Bayonetta 3 - Nintendo Switch - 21 października

Charyzmatyczna bohaterka, dynamiczna walka, piękne lokacje - a to wszystko w towarzystwie niesamowitej muzyki. Bayonetta to obok NieR: Automata magnum opus Platinum Games i jedyny w swoim rodzaju slasher. Tytuł zadebiutuje na Switchu, więc będziemy mogli rozkoszować się tą produkcją absolutnie wszędzie. Trzeba przyznać, że twórcy zadbali o czas wolny graczy na początku jesieni!

Call of Duty: Modern Warfare 2 - PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC - 28 października

Po średnio przyjętym Call of Duty: Vanguard, Activision postanowiło postawić na pewniaka. Modern Warfare to nie tylko doskonała trylogia z dawnych lat, ale również świetnie przyjęta odsłona z 2019 roku - a nadchodząca “dwójka” jest kontynuacją tego właśnie dzieła. Tryb fabularny, niezawodny i klasyczny już multiplayer z kilkoma innowacjami i dopracowana rozgrywka - Call of Duty: Modern Warfare 2 na papierze ma wszystko, żeby osiągnąć ogromny sukces i zadowolić fanów serii, którzy nie będą mogli oderwać się od multi przez wiele miesięcy.

God of War Ragnarok - PlayStation 5, PlayStation 4 - 9 listopada

Premiera, na którą będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, lecz której nie mogło tutaj zabraknąć. Kontynuacja przygód Kratosa i Atreusa w nordyckich klimatach. Szykujcie się na rzucanie toporem, krzyczenie “Chłopcze!”, nieco nieporadne wychowywanie syna i przebijanie się przez ogromne grupy wrogów. Względem Ragnaroka wszyscy mają ogromne oczekiwania - i głęboko wierzę, że Santa Monica Studio zdoła stanąć na wysokości zadania.

Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch - już dostępne

Ostatnią grą na liście jest produkcja ponadczasowa. Animal Crossing: New Horizons stało się globalnym fenomenem i jest jednym z kluczowych czynników tak szalonej sprzedaży Nintendo Switch. Nie wyobrażam sobie jesieni bez chociaż pięciu… no dobra, minimum trzydziestu wieczorów z AC. Sadzenie dyni, chodzenie na jesienną kawkę do Brewstera, odwiedzanie znajomych na ich wyspach i pielęgnowanie swojej wyspy z kolorowymi liśćmi na drzewach. Jeśli potrzebujecie się odstresować pod kocem po ciężkim i chłodnym dniu, prawdopodobnie nie ma lepszego pomysłu, niż Animal Crossing: New Horizons - uwierzcie mi.

