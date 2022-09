Kontrowersyjny raper został dyrektorem Riot Games. Szykuje poważne zmiany w grze

Już 29 września rozpoczną się jedne z najpopularniejszych rozgrywek e-sportowych w całej branży gamingowej. League of Legends Worlds to turniej, którym możemy porównać do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Za niespełna dwa tygodnie najlepsi gracze kultowej MOBY od Riot Games zmierzą się w ostatecznych rozgrywkach o puchar i sławę. Event co roku przyciąga ogromną rzeszę widzów, nie tylko z uwagi na samą grę, ale także na widowiskową otoczkę. Riot zdążył przyzwyczaić fanów do kooperacji z gwiazdami międzynarodowej muzyki i inauguracji finałów, po brzegi wypchanych imponującą oprawą. Główną gwiazdą tegorocznych Worldsów jest amerykański raper Lil Nas X, który ramach promocji wydarzenia został mianowany dyrektorem generalnym Riot Games.

Od rapera do szefa Riot Games

Montero Lamar Hill, znany jako Lil Nas X, to amerykański raper znany z kontrowersyjnych utworów i nietypowych stylówek. Sławę przyniósł mu kawałek „Old Town Road” nagrany wraz z Billy Ray Cyrus’em i od tego momentu jego kariera nabiera coraz szybszego tempa. Raper nawiązał współpracę z Riot Games, w ramach której skomponował hymn finałów League of Legends Worlds 2022. Dodatkowo w ramach akcji marketingowej został mianowany dyrektorem generalnym firmy.

Źródło: Riot Games

Lil Nas X nie próżnuje. Już od pierwszych chwil na nowym stanowisku postanowił wprowadzić kilka istotnych i dość szalonych zmian.

Lil Nas X niczym Micheal Scott z The Office

Na oficjalnym kanale League of Legends w serwisie YouTube opublikowano stylizowany na serial The Office film, w którym raper wprowadza się do biura prezesa.

Pierwszym rozporządzeniem nowego dyrektora jest wprowadzenie nagiej skórki do postaci Udyra (o nazwie Nudyr xD) oraz wprowadzenie odtwarzania piosenki „Star Walkin” na firmowych sprzętach. Oczywiście wszystko to jest świetnie skrojonym żartem, który wnosząc po komentarzach użytkowników pod filmem, został naprawdę ciepło przyjęty przez społeczność League of Legends.

Muzyk swoją kampanię prowadzi także na Twitterze. Za jego pomocą poinformował graczy o... nietypowym zakazie.

Trzeba przyznać, że kreatywności pracownikom Riot Games nie brakuje. W ubiegłych latach promocja Worldsów ograniczała się raczej do specjalnych skinów postaci i imponujących koncertów, takich jak wydarzenie z 2019 roku, gdzie muzycy wystąpili na scenie razem z postaciami z gry, dzięki zastosowaniu specjalnych hologramów.

Co do Lil Nas X, to nie jest to pierwsza współpraca rapera z branżą gamingową. W 2020 roku wystąpił na koncercie rozgrywanym w grze Roblox, przyciągając publikę w liczbie ponad 33 milionów widzów. Niemalże dogonił tym samym Travisa Scotta, którego koncert w Fortnite, będący jednym z największych wydarzeń live w historii gier, oglądało niespełna 46 milionów osób.

Rozgrywki League of Legends Worlds 2022 rozpoczną się już 29 września w Mexico City, a wielki finał – zaplanowany na 5 listopada – zostanie rozegrany w San Francisco. Więcej szczegółowym informacji na ten temat znajdziecie na oficjalnej stronie turnieju.

Obrazek wyróżniający: YouTube / Lil Nas X