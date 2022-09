Pancerne łodzie, pustynna mapa i zupełnie nowy gułag. Warzone 2.0 zapowiada się świetnie!

Jeśli tylko uda się w końcu uporać z cheaterami, to Warzone 2.0 stanie się mocnym kandydatem do tytułu króla Battle Royal

Call of Duty: Warzone stało się synonim niemalże idealnej gry z gatunku Battle Royal. Od momentu premiery w 2022 roku w wirtualnych bataliach wzięło udział już przeszło 125 milionów graczy, a każdego dnia na serwerach można spotkać kilkaset tysięcy aktywnych użytkowników. Ostatnie dwa lata były dla Warzone okresem wielu wzlotów, zmian i upadków. Twórcy podsumowali doświadczenia, zebrali opinie graczy i są już gotowi do wypuszczenia na serwery nowej odsłony. Czego możemy się spodziewać?

Al Mazrah – nowa mapa będzie pełna aktywności

Już 16 listopada na sklepowe półki trafi Call of Duty: Modern Warfere 2, a wraz z nim ukarze się darmowa odsłona trybu Battle Royal – Warzone 2.0. Twórcy w opublikowanym na blogu wpisie zwracają przede wszystkim uwagę na nową lokację, Al Mazrah. Ta zróżnicowana pod względem geograficznym mapa ma być połączeniem tętniącego życiem miasta z licznymi elementami środowiska naturalnego, takimi jak pustynia, rzeki czy morze.

Źródło: Activision

Nowe okoliczności wymagają specjalnego sprzętu. Dlatego też do Warzone 2.0 zmierza masa nowych broni i pojazdów, takich jak opancerzone łodzie patrolowe czy lekkie czołgi, zwiększające możliwości prowadzenia ofensywy.

Warzone 2.0 to także nowe podejście do gułagu. Więzienie, do którego gracze trafiają po śmierci aby zawalczyć o odrodzenie, stanie się teraz areną walk 2 vs 2. Nowością w gułagu będzie także sterowana przez AI postać strażnika. Pokonany upuszcza klucz, a gracz może użyć go do ucieczki.

Najciekawsze zmiany dotyczą jednak trującej chmury, która zmniejsza bitewny krąg, zmuszając graczy do walki na coraz mniejszej przestrzeni. W Warzone 2.0 strefa będzie dzielić się na kilka mniejszych kręgów, przez co specyfika rozgrywki będzie bardziej dynamiczna i zróżnicowana.

Źródło: Activision

Beta dla graczy, który zamówili pre-order Call of Duty: Modern Warfere 2 startuje już dziś, a za dwa dni do zabawy będą mogli dołączyć posiadacze konsol od Sony. Otwarte testy dla wszystkich graczy ruszają zaś 22 września.