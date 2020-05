Spotify nie przestaje zaskakiwać: ruszyła beta nowej funkcji, która może okazać się hitem

Zobacz też: Na tę wiadomość czekałem od lat! Playlisty w Spotify w końcu mają sens!

Grupowe Sesje w Spotify: jak to działa?

Nowa funkcja w Spotify jest idealnie prosta w swoich założeniach: administrator takiej grupowej sesji udostępnia pozostałym użytkownikom kod Spotify, który ci wykorzystują w swojej aplikacji. Później otrzymują dostęp do zarządzania odtwarzaną w danej sesji muzyką: mogą ją zapauzować, uruchomić ponownie, przełączać piosenki, a także dodawać nowe do kolejki. Po wprowadzonych przez nich zmianach: kolejka następnych numerów zaktualizuje się u wszystkich użytkowników, a żeby było ciekawiej: na tę chwilę najwyraźniej Spotify postanowiło nie dawać żadnych ograniczeń związanych z ilością użytkowników, którzy dołączają do grupowych sesji. Co istotne: by móc korzystać z zaproponowanych przez Spotify nowości, wszyscy użytkownicy muszą mieć konto Premium. W rozmowie z The Verge przedstawiciele serwisu streamingowego mówią wprost, że to dopiero wersja testowa — i funkcja ta prawdopodobnie będzie zmieniać się w zależności od sugestii użytkowników.

