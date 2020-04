Na tę wiadomość czekałem od lat! Playlisty w Spotify w końcu mają sens!

Spotify stoi dwiema rzeczami: dostępem do praktycznie nieskończenie wielkiej biblioteki muzycznej oraz playlistami, pozwalającymi na odkrywanie nowych, nieznanych dotąd kapel i artystów. I ten drugi element, choć chwalony przez dużą część moich znajomych, do tej pory dla mnie działał tak-sobie. Na szczęście Spotify wydaje się słuchać swoich klientów, dlatego wprowadza funkcję, która powinna być w serwisie od samego początku jego istnienia. Cóż… lepiej późno niż wcale.

Spotify pozwoli nam usunąć utwór, który nam się nie podoba

Oczywiście nie usuniemy go z całego serwisu, a tylko ukryjemy go na playliście. Dzięki temu na przykład przy odsłuchiwaniu listy utworów, którą co tydzień komponuje dla nas serwis (oraz w każdej innej) nielubiany przez nas numer będzie automatycznie przeskakiwany. Jest to mały krok, ponieważ póki co nie możemy tego zrobić np. dla albumów bądź zespołów, co w praktyce oznacza, że jeżeli nie pasuje nam cały krążek, to kolejny utwór z niego może pojawić się na innej playliście i będziemy musieli go usunąć ponownie. Jest to jednak znaczny progres wobec tego co mamy teraz. Oczywiście, jeżeli zmienimy zdanie i będziemy chcieli odblokować daną piosenkę, będziemy mogli to zrobić bez najmniejszego problemu.