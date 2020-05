Muzyka schodzi na coraz dalszy plan. Twórcy Spotify mają na usługę nowe pomysły

O podcastach na Spotify pisaliśmy wielokrotnie. Jeśli szukacie szczegółowych informacji na temat dostępności audycji internetowych na tej platformie to odsyłam Was do tekstu Konrada Jest ich coraz więcej i słucha się coraz wygodniej – podcasty w Spotify. Firma stara się walczyć o słuchaczy nie tylko autorskimi treściami, czy pozyskiwaniem kolejnych sieci, jak The Ringer, ale także ciekawymi akcjami. Jedną z nich jest przygotowanie słuchowiska z pierwszej książki o Harrym Potterze, nad którym pracują znane nazwiska ze świata rozrywki. A teraz w bibliotece podcastów pojawiać się będą materiały wideo.

Spotify już wcześniej kombinowało z treściami wideo — mamy zapętlone Canvas, mieliśmy też teledyski. Tym razem serwis stawia na podcasty. Pierwszą audycją, która doczekała się wersji wideo jest jest „Zane and Heath: Unfiltered”. Przyznam szczerze, że nie znam tego tytułu, ale według informacji dostępnych w sieci, panowie są jednymi z najpopularniejszych podcasterów na YouTube. Spotify informuje, że to narazie testy, ale możemy być pewni, że w przyszłości coraz więcej twórców będzie miało możliwość udostępniania materiałów wideo na platformie. W przygotowaniu są autorskie podcasty, które w najbliższym czasie trafią do Spotify — zarówno w formie audio, jak i wideo.

Jak widać na załączonym zdjęciu (na zrzutach jest czarny ekran zamiast wideo), interfejs podcastów wideo nie różni się od tego, z czym mieliśmy wcześniej do czynienia. Tu, zamiast okładki mamy materiał filmowy. Można go przewijać, pauzować, czy minimalizować. Całość działa też przy zablokowanym ekranie, czy podczas korzystania z innych aplikacji — dźwięk odtwarzany jest bez problemu.

W chwili obecnej podcasty w formie wideo pojawiają się wyłącznie w aplikacji mobilnej na Androida i iOS. Ale być może w przyszłości pojawią się też w odtwarzaczu w wersji na przeglądarki. Przy okazji wspomnę, że po latach nieobecności, Spotify powraca do Safari. W 2017 r. Spotify zdecydowało o zakończeniu wsparcia i jedyną alternatywą było skorzystanie z innej przeglądarki lub pobranie oficjalnej aplikacji. Teraz problem został rozwiązany. Spotify na Safari na komputerach Mac znów działa i nie sprawia większych problemów.