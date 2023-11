Grok to chatbot od Elona Muska. Najdziwniejsza konkurencja dla ChatGPT!

Elon Musk (ponownie) wchodzi na rynek sztucznej inteligencji

Jak już kiedyś informowaliśmy na łamach Antyweb, Elon Musk jest jednym z założycieli OpenAI — firmy, która w ostatnich miesiącach osiągnęła ogromny sukces i całkowicie zmieniła sposób, w jaki postrzegamy branżę technologiczną. DALL-E, ChatGPT, nowe modele językowe, kolosalne inwestycje ze strony Microsoftu i objęcie prowadzenia w wyścigu AI to tylko niektóre z największych osiągnięć firmy, której dyrektorem generalnym jest Sam Altman.

Dlaczego teraz właściciel Tesli, SpaceX czy X (dawniej Twitter) nie jest już z OpenAI powiązany? Kiedyś Musk mówił, że nie jest fanem kierunku, w jakim poszło OpenAI — a wszystkie działania firmy i związki z gigantem z Redmond całkowicie przeczą pierwotnym założeniom firmy, które przyświecały od początku jej twórcom. Rzekomo dlatego właśnie Musk miał odejść z projektu, gdyż cały kierunek i „nowe” założenia nie zgadzały się z początkowymi ustaleniami i przyświecającymi tej firmie ideami. Zadaniem OpenAI w momencie stworzenia miało było budowanie „dobrej” sztucznej inteligencji, która miała przeciwdziałać złu w sieci. Firma teoretycznie nadal deklaruje swój pierwotny cel, jednak jej odejście od organizacji non-profit zajmujących się dobroczynnością sztucznej inteligencji na rzecz działań nastawionych na zysk sprawia, że całość jest dużo mniej wiarygodna.

Co jednak ciekawe, chociaż Musk jako jedna z wielu istotnych postaci podpisała się pod listem otwartym do laboratoriów AI, który skupiał się na tym, że widzimy obecnie wyścig zbrojeń na to, kto stworzy potężniejszą sztuczną inteligencję, a jednocześnie nikt nie jest w stanie przewidzieć konsekwencji takich działań. Mimo to, zdecydował założyć się własną firmę skupioną na SI — xAI. W lipcu Elon ogłosił, że całość skupi się na „zrozumieniu prawdziwej natury wszechświata”, chociaż w swoim poście na X napisał, że jego nowa firma poświęcona sztucznej inteligencji ma pomóc „zrozumieć rzeczywistość”. Chyba do dziś nikt nie rozumie, o co z tym chodziło — ale wreszcie cokolwiek się z tym AI od Muska wydarzyło.

Poznajcie Groka — kolejnego gracza na rynku chatbotów

Grok wyróżnia się tym, że ma „dostęp w czasie rzeczywistym” do informacji z X. Tak, do danych z platformy społecznościowej — lecz według Muska, daje to Grokowi ogromną przewagę nad innymi chatbotami. Te faktycznie opierają się na starszych danych z sieci i nie jest łatwo „porozmawiać” z nimi o aktualnych sprawach.

Grok do tego ma wyróżniać się swoją… osobowością? Chodzi o to, że Musk zadeklarował, iż chatbot „uwielbia sarkazm” i odpowiada z „odrobiną humoru”, co ma być powiewem świeżości wśród „nudnych chatbotów”. xAI przyznaje ponadto, że Groka można spytać o wszystko:

Odpowie także na pikantne pytania, które są odrzucane przez większość innych systemów sztucznej inteligencji.

Czym Grok się wyróżnia?

Grok to projekt, który powstał zaledwie w dwa miesiące — ale mimo to jego założyciele twierdzą, że jego możliwości konkurują między innymi z najnowszymi propozycjami Mety, która w lipcu wypuściła LLaMA 2. W kwestii zadań matematycznych ma być podobny do modelu GPT-3.5 od OpenAI — miał on nawet zdać maturę z matematyki w węgierskim liceum na ocenę 4. xAI twierdzi:

[Grok] ustępuje jedynie modelom, które zostały przeszkolone przy użyciu znacznie większej ilości danych szkoleniowych i zasobów obliczeniowych, takich jak GPT-4. To pokazuje szybki postęp, jaki robimy w xAI w szkoleniu LLM z wyjątkową wydajnością.

Dla kogo dostępny jest Grok?

Na ten moment Grok jest w wersji testowej, lecz niektórzy użytkownicy portalu X mogą się już starać o uzyskanie do niego dostępu. Wkrótce ma on być jednak dostępny dla wszystkich osób, które mają wykupioną usługę Premium+ na X, za którą trzeba zapłacić około 16 dolarów miesięcznie. Co o tym sądzicie?

