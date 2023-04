Oficjalnie: Elon Musk tworzy konkurencję dla OpenAI! Miliarder otwiera nową firmę

Jak zapowiadał, tak zrobił. Elon Musk otwiera nową firmę

Elon Musk jest jednym z założycieli OpenAI — firmy, która w ostatnich miesiącach osiągnęła ogromny sukces i całkowicie zmieniła sposób, w jaki postrzegamy branżę technologiczną. DALL-E, ChatGPT, nowe modele językowe, kolosalne inwestycje ze strony Microsoftu i objęcie prowadzenia w wyścigu AI to tylko niektóre z największych osiągnięć firmy, której dyrektorem generalnym jest Sam Altman.

Źródło: Depositphotos

Kiedyś nowy CEO Twittera mówił, że nie jest fanem kierunku, w jakim poszło OpenAI — a wszystkie działania firmy i związki z gigantem z Redmond całkowicie przeczą pierwotnym założeniom firmy, które przyświecały od początku jej twórcom. To jednak nie wszystko — w końcu Musk jako jedna z wielu istotnych postaci podpisała się pod listem otwartym do laboratoriów AI, który skupiał się na tym, że widzimy obecnie wyścig zbrojeń na to, kto stworzy potężniejszą sztuczną inteligencję, a jednocześnie nikt nie jest w stanie przewidzieć konsekwencji takich działań.

Musk obawia się o AI, ale i tak zakłada własny biznes

Rozwój technologii SI zdecydowanie wpłynie na życie ludzi, ale nie wiemy jeszcze, czy będzie to pozytywny wpływ i jakie dokładnie ryzyka się z tym wiążą. Celem listu jest to, aby wstrzymać prace nad nowymi AI, a zamiast tego skupić się na tym, by obecne systemy były bardziej transparentne i godne zaufania. Niezwykle istotne jest również to, żeby dać czas na umieszczenie sztucznej inteligencji w systemie prawnym, co bardzo często w dzisiejszych czasach jest obiektem kontrowersji.

Źródło: Depositphotos

Przypomnijmy również, że w grudniu zeszłego roku dyrektor generalny Tesli krytykował wspominane już OpenAI, twierdząc, że firma trenuje sztuczną inteligencję w taki sposób, żeby ta zyskała własną świadomości i się „obudziła”. Argumentował, że sztuczna inteligencja wykorzystywana w jego firmach (na przykład Full Self-Driving (FSD) w Tesli, nadchodzące humanoidalne boty) nie ma „wolnej ręki” i jest zaprogramowana do wykonywania określonych zadań, stwierdzając następnie, że AI jest kolosalnym zagrożeniem dla ludzkości.

Jak się okazuje, mimo wielu obaw i publicznego krytykowania firm zajmujących się sztuczną inteligencją, niedawne plotki się potwierdziły — i Musk założył nowy biznes.

Źródło: Depositphotos

Poznajcie X.AI, nowe dzieło Elona Muska

Jak donosi The Wall Street Journal, Elon Musk zarejestrował nową firmę w Nevadzie w zeszłym miesiącu. W tej chwili jej dyrektorem jest CEO Twittera, a sekretarzem jest Jared Birchall, który nie jest obojętną postacią dla ekscentrycznego miliardera. X.AI, bo tak właśnie nazywa się ta firma, miała zostać zarejestrowana dokładnie 9 marca tego roku.

Business Insider ujawnił niedawno, że Musk kupił kilka tysięcy kart graficznych — jak się okazuje, właśnie w celu zasilenia nadchodzącego projektu. Rzekomo Musk szukał nawet funduszy od inwestorów SpaceX i Tesli, aby rozpocząć działalność firmy. Jak niedawno informowaliśmy, dyrektor generalny SpaceX miał na celowniku Igora Babuschkina, badacza, który niedawno odszedł z Google DeepmindAI. Musk miał się już z nim kontaktować w sprawie dołączenia do nowego projektu. Wszystko więc łączy się w spójną całość.

Co sądzicie o nowym biznesie Muska? Uważacie, że następna firma pod skrzydłami osoby, która miewa ostatnio nieco problemów ze swoimi biznesami, jest dobrym pomysłem?

Źródła: The Wall Street Journal, Business Insider

Stock Image from Depositphotos