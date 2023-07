Elon Musk stworzył konkurencję dla ChatGPT, żeby “zrozumieć rzeczywistość“. Okej…

Najpierw jeden z założycieli OpenAI, teraz czas na własny projekt

Jak już kiedyś informowaliśmy na łamach Antyweb, Elon Musk jest jednym z założycieli OpenAI — firmy, która w ostatnich miesiącach osiągnęła ogromny sukces i całkowicie zmieniła sposób, w jaki postrzegamy branżę technologiczną. DALL-E, ChatGPT, nowe modele językowe, kolosalne inwestycje ze strony Microsoftu i objęcie prowadzenia w wyścigu AI to tylko niektóre z największych osiągnięć firmy, której dyrektorem generalnym jest Sam Altman.

Źródło: Depositphotos

Kiedyś nowy CEO Twittera mówił, że nie jest fanem kierunku, w jakim poszło OpenAI — a wszystkie działania firmy i związki z gigantem z Redmond całkowicie przeczą pierwotnym założeniom firmy, które przyświecały od początku jej twórcom. To jednak nie wszystko — w końcu Musk jako jedna z wielu istotnych postaci podpisała się pod listem otwartym do laboratoriów AI, który skupiał się na tym, że widzimy obecnie wyścig zbrojeń na to, kto stworzy potężniejszą sztuczną inteligencję, a jednocześnie nikt nie jest w stanie przewidzieć konsekwencji takich działań. Jak się okazuje, mimo wielu obaw i publicznego krytykowania firm zajmujących się sztuczną inteligencją, niedawne plotki się potwierdziły — i Musk założył nowy biznes.

xAI to nowa firma Muska. Tesla, SpaceX, Neuralink, Twitter i wiele więcej to nadal za mało

W kwietniu tego roku The Wall Street Journal donosił, że Elon Musk zarejestrował nową firmę w Nevadzie w marcu. W tamtej chwili dochodziły słuchy, że jej dyrektorem jest sam Musk, a sekretarzem jest Jared Birchall, który nie jest obojętną postacią dla ekscentrycznego miliardera. xAI, bo tak właśnie nazywa się ta firma, miała zostać zarejestrowana dokładnie 9 marca tego roku.

Źródło: Depostiphotos

Teraz jednak nie ma już żadnych tajemnic. xAI zostało oficjalnie ogłoszone w środę, a ekscentryczny miliarder przyznaje, że całość skupi się na „zrozumieniu prawdziwej natury wszechświata”, chociaż w swoim tweecie napisał, że jego nowa firma poświęcona sztucznej inteligencji ma pomóc „zrozumieć rzeczywistość”. Ciężko powiedzieć, czy to zwykły bełkot, czy początek specyficznego marketingu Elona Muska, ale są to dość ciekawe zapewnienia — może mające na celu sprawienie, żeby ludzie nie obawiali się o to, przed czym sam Musk niedawno nas przestrzegał?

xAI ma już na pokładzie solidnych weteranów

Chociaż xAI oficjalnie istnieje dopiero od niedawna, to już ma w swojej ekipie ekspertów, którzy wcześniej pracowali w firmach takich jak DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research i Tesla. Witryna nowej firmy CEO Tesli składa się z jednej strony z profilem zespołu oraz zaproszeniem doświadczonych inżynierów i badaczy do dołączenia do firmy w Bay Area w San Francisco.

Źródło: Depositphotos

Współzałożycielem xAI jest Greg Yang, starszy inżynier odpowiadający za oprogramowanie, który ma w swoim CV takie wpisy jak Apple, Google i Microsoft. Yang napisał na Twitterze, że „matematyka głębokiego uczenia się jest ogromna, piękna i nieracjonalnie skuteczna”, oraz że „opracowanie „teorii wszystkiego” dla dużych sieci neuronowych będzie miało kluczowe znaczenie dla przeniesienia sztucznej inteligencji na wyższy poziom. I odwrotnie, ta sztuczna inteligencja pozwoli każdemu zrozumieć nasz matematyczny wszechświat w sposób wcześniej niewyobrażalny”.

To wszystko brzmi naprawdę ambitnie i ekscytująco, jednak do tej pory brak konkretów — Musk nie pochwalił się, czym ma zajmować się jego firma, a „sztuczna inteligencja” to pojęcie niezwykle szerokie. Jest to więc sprawa otwarta, a na ten moment możemy się wyłącznie domyślać — i pewnie większość z nas zakłada opcję z własnym chatbotem, ewentualnie funkcje z generowaniem obrazu lub copilot. Jutro, 14 lipca, na Twitter Spaces ma mieć miejsce rozmowa na temat xAI — i możliwe, że wtedy dowiemy się więcej na ten temat.

Źródło: Depositphotos

Źródło: Twitter (Elon Musk)