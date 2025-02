Google vs Bing - starcie gigantów wyszukiwania w praktyce

Tak jak pisałem w przypadku przeglądarek (Przeniosłem się z Chrome na Edge. To była dobra decyzja), korzystanie z Chrome i Edge niewiele się już różni od siebie, odkąd obie oparte są już na Chromium i silniku Blink, diabeł tkwił w szczegółach,- w przypadku wyszukiwarek jest nieco inaczej.

Google vs Bing - która wyszukiwarka jest najpopularniejsza w Polsce?

Myślę, że to głównie kwestia zaufania do wyników wyszukiwania. Przez wiele lat opieraliśmy się na wyszukiwarce Google, która była niezaprzeczalnym liderem na całym świecie. Wszystko zmieniło się od czasu pojawienia się OpenAI - zobaczcie zresztą sami:

Jeszcze w styczniu 2020 roku, Bing odpowiadał w Polsce za niespełna 4% rynku wyszukiwarek w Polsce na desktopach, dane za styczeń 2025 mówią już o… 18%! Myślę, że tytuł tego porównania i nazwanie obu wyszukiwarek gigantami wyszukiwania jest może jeszcze nieco na wyrost, ale to już tylko kwestia czasu.

Jak to wygląda w praktyce? Sprawdzimy na podstawie najpopularniejszych fraz wyszukiwania w Polsce w 2024 roku, według danych Google - Rok 2024 w polskim internecie - tego w Google szukaliście najczęściej.

Wyszukiwanie filmów i seriali - Google vs Bing

Najpopularniejszym wyszukiwaniem w 2024 roku,- wśród filmów i seriali w Polsce, była Akademia Pana Kleksa. To trudne zadanie, co widać w obu wynikach, przerosło ono Bing, bo w szczegółach uznał, że szukamy informacji o przedszkolu w Warszawie o takiej samej nazwie. Google prawidłowo sklasyfikowało to jako film.

Jeśli chodzi o same wyniki wyszukiwania, obie wyszukiwarki zaproponowały wpisy na Filmweb i pod spodem oficjalne zwiastuny tych filmów.

Różnica robi się, gdy skorzystamy z funkcji głębokiego wyszukiwania, którego w Google jeszcze nie ma. W Bing możemy wyświetlić wyniki zarówno odnoszące się do książki, jak i jej adaptacji w filmie z 1983 roku, jak i z 2023 roku, dodatkowo sprawdzając gdzie można je obejrzeć.

Ile zarabia radny gminy? Google vs Bing

Jedno z najpopularniejszych zapytań w Google w 2024 roku,- w związku z wyborami samorządowymi w Polsce, dotyczyło zarobków radnego gminy. Widać tu doskonałe wypozycjonowanie tej frazy na Bankier.pl w obu wyszukiwarkach, aczkolwiek Bing podaje je w bardziej przystępnej formie.

Zarówno w podstawowej formie, jak i przy głębokim wyszukiwaniu, gdzie dodatkowo możemy porównać je w różnych częściach kraju czy sprawdzić zmiany zarobków w czasie:

Co robi streaker podczas meczu? Google vs Bing

Popularność tego zapytania miała związek z takim pytaniem, które pojawiło się w teleturnieju Milionerzy. Obie wyszukiwarki podsunęły odpowiedź z Wikipedii, jak i na drugim miejscu odpowiedź, co do źródła tego zapytania.

Przy głębokim wyszukiwaniu Bing dzieli odpowiedzi właśnie dokładnie na te dwie kwestie - samego terminu i źródła zapytania, czyli Milionerów.

Ile kosztuje zestaw bambi? Google vs Bing

Tutaj mamy doskonały przykład typowej walki o pozycje różnych serwisów w Google. Pierwsza strona wypełniona jest takim wpisami, żaden link nie prowadzi do źródła.

W przypadku Binga, jako pierwszy link wyświetla się prawidłowe źródło informacji, czyli McDonald's,- tuż pod odpowiedzią, co do samej ceny zestawu, której na stronie McDonalda nie znajdziemy.

To były tylko najpopularniejsze przykłady zapytań w Polsce, sprawdziłem jeszcze wyrywkowo dalsze miejsca i wyniki nie różnią się od tych powyższych. Zarówno w Google jak i w Bing znajdziemy na pierwszej stronie podobne odpowiedzi, Bing jak na razie wygrywa głębokim wyszukiwaniem.

Google więc, aby nie dopuścić do jeszcze większego zmniejszenia przewagi na rynku, musi jak najszybciej wdrożyć Gemini do swojej wyszukiwarki.

