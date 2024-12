Rok 2024 w polskim internecie - tego w Google szukaliście najczęściej

Najbardziej popularne wyszukiwania, hasła czy zapytania to często odzwierciedlenie aktualnych ważnych wydarzeń, ale też i idących za nimi zainteresowaniami milionów użytkowników, które uwydatnia się w konkretnych frazach wpisywanych w wyszukiwarce Google. Jak to wyglądało w mijającym 2024 roku? Sprawdźmy.

Polski rok w wyszukiwarce Google

Hasła zyskujące na popularności 2024

Zacznijmy od najpopularniejszych fraz, wpisywanych w polskiej wersji wyszukiwarki Google.

Hasła zyskujące na popularności 1 Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2024 2 Wybory w USA 3 Budda 4 TV Republika 5 Wybory samorządowe 2024 6 Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 7 Igrzyska Olimpijskie 8 Jerzy Stuhr 9 Liam Payne 10 Julia Szeremeta

Nie będzie zaskoczeniem, iż frazą, która zyskiwała najbardziej na popularności w mijającym roku było hasło: Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2024.

Przy czym niekoniecznie mogło to być spowodowane wyszukiwaniem artykułów czy newsów związanych z tym wydarzeniem. Osobiście korzystałem z tej frazy, tylko do sprawdzania wyników meczy - jak wiemy, Google ma już świetnie rozbudowany moduł z ważnymi wydarzeniami i rozgrywkami sportowymi, dzięki któremu nie trzeba już przechodzić bezpośrednio do wyświetlanych w wyszukiwarce linków w innych serwisach.

Spore zainteresowanie budziły też w Polsce wybory prezydenckie w USA czy afera związana z youtuberem Budda. Ciekawie wygląda również 4. miejsce TV Republika, które można interpretować tym, iż w ubiegłym roku to ta stacja stała się głównym źródłem informacji dla zwolenników uprzednio rządzącej w Polsce partii.

Najpopularniejsze filmy i seriale 2024

Ta kategoria wzbudza mojej największe zainteresowanie, bo dzięki niej mogę nadrobić ewentualne zaległości w filmach i serialach, które ominąłem w ubiegłym roku.

Filmy Seriale 1 Akademia Pana Kleksa 1 1670 2 Deadpool & Wolverine 2 Fallout 3 Saltburn 3 Forst 4 Oppenheimer 4 Idź przodem, bracie 5 Diuna 2 5 Rojst Millenium 6 Terrifier 3 6 Tatuażysta z Auschwitz 7 Beetlejuice Beetlejuice 7 Problem Trzech Ciał 8 Strefa Interesów 8 Maxton Hall - Dwa światy 9 Gladiator 2 9 Para Idealna 10 W głowie się nie mieści 10 Już mnie nie oszukasz

Wśród rodaków, najczęściej wyszukiwanymi filmami znalazły się takie pozycje jak nowa wersja kultowej Akademii Pana Kleksa, Deadpool & Wolverine, Saltburn - z tej pierwszej trójki pozostaje mi do obejrzenia Saltburn, a który to dostępny jest już w Amazon Prime Video.

Jeśli chodzi o seriale, podium przedstawia się następująco: 1670, Fallout i Forst. Tutaj trzecie miejsce jest zaskakujące, bo serial ten nie wzbudził pozytywnych recenzji i opinii widzów. Niemniej, ta pozycja do obejrzenia jest na Netflix, jeśli zwykliście nie polegać na opiniach innych.

Najpopularniejsze pytania w Google 2024

Na koniec zerknijmy na konkretne pytania wpisywane w Google, to również ciekawa kategoria i wybraliśmy tu dla Was najpopularniejsze frazy zaczynające się od: Ile...?, Co to jest…?, Co to znaczy…?, Co robi…?, Jak…?, Czy…?, Ile kosztuje…?, Gdzie jest…? oraz Cena…

Ile...? Co to jest…? Co to znaczy…? 1 zarabia radny gminy 1 arkusz BFG 1 CPK 2 medali olimpijskich ma Polska 2 azbest 2 akustyczny 3 zebrało WOŚP 2024 3 hemoglobina 3 azbest 4 odcinków ma Zatoka szpiegów 4 aglety 4 sigma 5 lat ma Agnieszka Grzelak 5 bombajka 5 synkretyzm 6 lat ma Majka Jeżowska 6 Zielony Ład 6 insulinooporność 7 odcinków ma 2. sezon Rodu smoka 7 zucchiolo 7 arkusz BFG 8 waży słoń 8 triola 8 dyby 9 trwa Diuna 2 9 loden 9 womp womp 10 lat ma Donald Trump 10 fentanyl 10 ablacja

Wśród najczęściej wpisywanych zapytań, znalazły się tutaj zarobki radnego gminy - być może związane z chęcią startu w wyborach samorządowych, bo mamy tu też pyatnie - co robi radny gminy? Okazuje się też, że nie wszyscy jeszcze rozszyfrowali skrót CPK.

Co robi…? Jak…? Czy…? 1 streaker podczas meczu 1 głosować w wyborach europejskich w Polsce 1 będzie wojna 2 sekserka 2 zastrzec numer PESEL 2 Austria została usunięta z Euro 2024 3 radny gminy 3 głosować w wyborach samorządowych 3 w Wielką Sobotę jest post 4 mąż zaufania 4 zrobić szparagi 4 Hejka tu Lenka żyje 5 HIV 5 usunąć kleszcza 5 Polska wyjdzie z grupy 6 sędzia techniczny 6 wyłączyć pełne szyfrowanie w Messengerze 6 Izrael jest w NATO 7 libero 7 wygląda flaga Mozambiku 7 Budda wyszedł z aresztu 8 sejmik województwa 8 suszyć grzyby w piekarniku elektrycznym 8 zaleje Wrocław 9 blondynka na dachu 9 zastrzec numer telefonu 9 moralność jest pojęciem subiektywnym 10 fentanyl 10 zmienić miejsce głosowania 10 1 listopada jest post

Z ciekawostek, pytanie - co robi streaker podczas meczu?, może świadczyć o ogromnej popularności teleturnieju Milionerzy, takie pytanie padło w jednym z jego odcinków.

Ile kosztuje…? Gdzie jest...? Cena… 1 zestaw Bambi 1 Zbigniew Ziobro 1 iPhone’a 16 2 100 g sztabki złota 2 fala powodziowa 2 Apple Vision Pro 3 bilet na koncert Taylor Swift 3 Euro 2024 3 Koenigsegg Jesko 4 bilet na Euro 2024 4 Daniel Obajtek 4 PlayStation 5 Pro 5 Iphone 16 5 Bogdan z Rolnicy Podlasie 5 Platforma Max 6 Koenigsegg Jesko 6 płotka 6 Bugatti Veyron 7 wejście na Mount Everest 7 kometa 7 Fiata 600 8 Bugatti Veyron 8 zorza 8 Xiaomi SU7 9 Iphone 15 9 Walia 9 Mounjaro 10 Platforma Max 10 redaktor Andrzej Morozowski 10 Manor Lords

W przypadku cen i kosztów różnych produktów i urządzeń widać, że nadal sporym zainteresowaniem cieszą się wśród rodaków sprzęty Apple, ale też debiutująca w tym roku w Polsce nowa wersja platformy MAX czy PlayStation 5 Pro i… Bugatti Veyron.

Źródło: Google Polska.