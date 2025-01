Publiczne dane WHOIS przyczyniają się do szerzenia SPAM-u

Wprowadzenie GDPR (tak, chodzi o RODO) w 2018 roku nie obyło się bez pewnych kontrowersji. Zaostrzyły one sporo zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych i wpłynęły również na system rejestracji domen internetowych zarządzany przez ICANN. Najnowsze badania pokazują, że publiczna dostępność danych WHOIS ma ogromny wpływ na ilość otrzymywanych wiadomości spamowych. Co to oznacza dla właścicieli domen?