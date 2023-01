Świat IT jak długi i szeroki mierzy się obecnie z kryzysem. Największe firmy, zarabiające setki milionów, a nawet miliardy dolarów zdecydowanie przeszacowały szanse na wzrost i źle obliczyły potencjał rozwojowy w rzeczywistości postpandemicznej. To, w połączeniu z negatywną koniunkturą gospodarczą, inflacją i sytuacją międzynarodową prowadzi do tego, że kondycja giełdowa wielu tych spółek zaczęła przypominać przebity balonik. Samo tylko Apple w 2022 roku straciło na giełdzie 1 miliard (!) dolarów, a takie firmy jak Facebook czy Tesla straciły 2/3 (bądź więcej) swojej wartości. To z kolei sprawiło, że wiele z tych firm przeprowadza masowe zwolnienia na niespotykaną dotąd skalę. Facebook zwolnił 11 tysięcy osób, tyle samo co Microsoft, a Amazon nie chciał być gorszy i pozbył się 18 tys. zatrudnionych.

Teraz dołącza to tego Google, które zwalnia 12 tysięcy osób

W mailu rozesłanym do pracowników Alphabetu, spółki-matki Google, CEO firmy, Sundar Pichai powiedział, że jest mu bardzo przykro podejmować taką decyzję, ale Google musi zredukować liczbę zatrodnienia o 12 000 osób, czyli około sześć procent wszystkich ludzi pracujących dla firmy. Jak zaznaczył, w ciągu ostatniego czasu Google zanotowało gwałtowny wzrost, co zmusiło firmę do zwiększenia liczby pracowników, jednak "zatrudnienia były realizowane dla innej rzeczywistości ekonomicznej niż ta, w której teraz znajduje się Google". Zaznaczył też, że "bierze pełną odpowiedzialność za decyzje, które sprawiły, że Google jest w tym miejscu, w którym jest", choć to zapewne nie znaczy absolutnie nic. Dodał też, że zwolnieni z Google będą pracownicy z różnych działów na całym świecie.

Faktycznie jednak trzeba przyznać, że w tym momencie Google zmaga się z kilkoma poważnymi problemami. Przychody firmy zmalały o ponad 1/4 w przeciągu ostatniego kwartału, a kilka ważnych projektów musiało zostać zakończonych ze względu na brak profitu. Wśród nich znajduje się przede wszystkim Stadia, która niedawno kompletnie wyłączyła serwery i nie jest już dostępna dla graczy.

Zwolnienia takie jak Google mocno podważają sens tworzenia zestawienia najlepszych pracodawców. Przez lata bowiem Google wygrywało większość z nich, będąc uważanym za najlepszego pracodawcę IT w Polsce, a nawet - najlepszego na świecie. Jak widać czasy się jednak zmieniają i nawet najlepszy pracodawca nie zawaha się przed grupowymi zwolnieniami. jeżeli tylko zagrożone będą przychody firmy.

