Amazon przymierza się do masowych zwolnień, obejmujących 18 tys. osób. To pokazuje, jaki jest obecnie stan firm z branży tech.

Firmy technologiczne, szczególnie te znajdujące się w gronie największych światowych gigantów, muszą mierzyć się dziś z dużymi problemami. Ich wartość rynkowa bardzo mocno poszybowała w okresie pandemii, a obecnie z różnych względów trend się odwrócił i wiele z tych korporacji traci setki milionów dolarów na giełdzie. Tak jest w przypadku Facebooka, który stracił 3/4 wartości, sporo straciło również Apple. Jednocześnie, przez korporacje przetacza się fala zwolnień. Ostatnio głośno było o tym, że Facebook zwolnił ponad 11 tysięcy osób za jednym zamachem. Teraz wychodzi na to, że inne technologiczne firmy chcą rywalizować na to, która może pochwalić się większą liczbą zwolnionych osób. Innego wytłumaczenia nie ma.

Amazon miał zwolnić 10 tys., zwolni prawie dwa razy więcej

Amazon to globalna firma, która na całym świecie odpowiada za zatrudnienie ponad 1,5 miliona osób, więc nawet olbrzymie zwolnienia stanowią zaledwie procent całkowitej siły roboczej. Jednak pomimo tego zwolnienie na raz 18 tysięcy osób to znak, że w firmie nie wszystko idzie tak, jak zakładano, zwłaszcza, że na początku zwolnienia miały obejmować prawie połowę mniej ludzi, bo 10 tysięcy.

Póki co nie wiadomo dokładnie, jakich pozycji dotkną masowe zwolnienia i jaką formę wyrównania otrzymają zwolnieni. Skala masowych zwolnień w branży tech robi się jednak przerażająca. Tylko w 2022 roku z największych firm technologicznych zwolnionych zostało ponad 150 tysięcy osób. Dotyczy to znanych marek, jak HP, które zwolniło 6 tysięcy osób, czy Salsforce, które ogłosiło zwolnienie 7 tysięcy pracowników, czyli ponad 10 proc. wszystkich osób zatrudnionych w firmie. Nie można oczywiście zapomnieć o Twitterze, gdzie działania Muska również doprowadziły do masowych zwolnień.

Wychodzi na to, że branża tech raczej nie zdobędzie w tym roku tytułu najlepszego pracodawcy na rynku.

