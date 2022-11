Zuckerberg jak Musk. Masowe zwolnienia w Mecie!

Świat obiegła dzisiaj informacja o tym, że Meta, do której należy między innymi Facebook, Instagram i WhatsApp, zwolniła 11 tysięcy pracowników. Jest to o tyle druzgocąca informacja, że jest to 13 procent wszystkich zatrudnień firmy. Mark Zuckerberg postanowił skomentować całą sprawę w następujący sposób:

Chcę wziąć odpowiedzialność za tę decyzję i za to, jak się tu znaleźliśmy. [...] Wiem, że to trudne dla wszystkich, a szczególnie przepraszam tych, których to dotyczy.

Zwolnienia w Mecie nie są specjalnym zaskoczeniem

Wszyscy znamy sytuację finansową Mety, która od wielu miesięcy nie wygląda najlepiej - wręcz przeciwnie, prezentuje się fatalnie. Zuckerberg inwestuje miliardy dolarów w metaverse, a efektów tej pracy nie widać, anulowana jest masa projektów na każdym kroku, inwestorzy coraz bardziej przestają ufać Mecie, a jej wartość leci na łeb na szyję. Szereg beznadziejnych zmian dotyczących Instagrama czy Meta Reality Labs, które na razie jest bardziej flopem niż oddziałem przynoszącym korzyści, to zaledwie wierzchołek góry lodowej.

Finanse Mety nie są zatem w najlepszej kondycji, a jednocześnie firma Zuckerberga musi zrobić wszystko, żeby się utrzymać - z tego względu o zwolnieniach pracowników plotkowano już od jakiegoś czasu. Teraz - niestety - oficjalnie się to stało i mamy już dokładny pogląd na całą sytuację, wraz z planami firmy na przyszłość.

Źródło: Depositphotos

Co z ludźmi, którzy stracili pracę? Zuckerberg odpowiada

Meta zatrudniała blisko 87 tysięcy ludzi, więc dzisiejsze zwolnienia oznaczają, że 11 tysięcy osób na całym świecie straciło pracę. Jak mogliście przeczytać w komunikacie CEO firmy powyżej, Zuckerberg przeprasza wszystkich pracowników, których dotknęła ta zmiana - przy okazji zapewnił jednak, że każdy pracownik otrzyma 16 tygodni odprawy plus dwa dodatkowe tygodnie za każdy rok pracy. To oznacza, że jeśli ktoś ma za sobą 5 lat pracy w Mecie, do 16 tygodni otrzyma dodatkowo wypłaty za 10 tygodni, dzięki czemu na pożegnanie z firmą otrzyma zapłatę za 6,5 miesiąca.

Ponadto Zuckerberg poinformował, że pracownicy otrzymają również wynagrodzenie za cały pozostały niewykorzystany urlop oraz że uhonoruje wynagrodzenie w formie akcji, które zostało nabyte do 15 listopada oraz opłaci ubezpieczenie zdrowotne pracowników i ich rodzin przez sześć kolejnych miesięcy. Dobrze widzieć, że Meta pożegnała pracowników z klasą.

Źródło: Depositphotos

To nie są pierwsze wielkie zwolnienia w branży

Meta nie jest pierwszą firmą w ostatnim czasie, która zdecydowała się na masowe zwolnienia pracowników. O Elonie Musku ostatnio jest niezwykle głośno, więc zapewne każdy już słyszał o tym, że ekscentryczny miliarder przejmując platformę społecznościową z niebieskim ptakiem w logo zdecydował się na zwolnienie blisko połowy pracowników z całej puli około 7,5 tysiąca ludzi. Fakt, że potem namawiał ich do powrotu, jednak to już całkowicie inna sprawa i kolejny dowód na to, że CEO Tesli uwielbia zmieniać zdanie na każdym kroku, nie licząc się z tym, jakie konsekwencje mogą mieć z tym inne osoby.

Twitter to jednak nie jedyny przypadek. Całość dotyczy również Stripe, które w zeszłym tygodniu ujawniło plany zmniejszenia zatrudnienia o 14 procent, co przekłada się na zwolnienie 1120 pracowników. Swoje trzy grosze dorzuciło również Salesforce, zwalniając w tym tygodniu kilkaset ludzi.

Meta ewidentnie się zagubiła w ostatnim czasie. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że tak drastyczne kroki ze strony Zuckerberga sprawią, że CEO Facebooka i Instagrama przejrzy na oczy oraz przemyśli niektóre swoje decyzje. Czy tak będzie? Czas pokaże.

Źródło: Meta