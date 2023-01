Jak zaktualizować kontroler Google Stadia do łączności Bluetooth?

Dziś oficjalnie żegnamy Google Stadia - usługę grania w chmurze, która miała zrewolucjonizować cyfrową rozrywkę, a trafia właśnie na śmietnik historii. Google mimo zapewnień, że Stadia radzi sobie bardzo dobrze, postanowiło zakończyć działanie wszystkich usług sieciowych związanych z usługą, zwrócić pieniądze za zakupione gry (i nie tylko). Firma zapowiedziała także, że posiadacze kontrolerów Stadia będą mogli odblokować łączność Bluetooth umożliwiając jednocześnie korzystanie z niego w innych usługach i z innymi sprzętami.

Kontroler Google Stadia jeszcze na coś się przyda. Co należy zrobić?

Do całego procesu aktualizacji kontrolera Stadia, oprócz samego pada, potrzebna będzie przeglądarka Chrome w wersji przynajmniej 108 na komputery oraz kabel USB umożliwiający transmisję danych - ten dołączany do urządzenia powinien zdać egzamin. Następnie należy odwiedzić stronę stadia.google.com/controller i postępować zgodnie z instrukcjami. Aktualizacja do łączności Bluetooth nie jest skomplikowana i strona prowadzi krok po kroku przez wszystkiej jej etapy sprowadzające się tak naprawdę do podłączenie kontrolera do komputera, a po wykryciu go przez przeglądarkę do klikania przycisku "Dalej". Po kilku minutach powinien być odblokowany, zaktualizowany i gotowy do parowania przy pomocy Bluetooth. Choć kontroler nie ma dedykowanego przycisku parowania BT, wystarczy przytrzymać przyciski Y + Stadia do momentu aż dioda stanu zacznie migać na pomarańczowo.

Warto pamiętać, że proces ten jest nieodwracalny i raz zaktualizowany kontroler Stadia na zawsze już pozostanie w trybie Bluetooth - i w sumie dobrze. Łączność Wi-Fi przez którą łączył się z Google Stadia już się nikomu nie przyda, a dzięki temu można skorzystać z niego. Google nie daje jednak gwarancji, że kontroler zadziała z każdym urządzeniem i każdą usługą. Firma nie testowała tego na szeroką skalę - wiadomo, że bez problemu działa ze sprzętami oferującymi łączność Bluetooth Low Energy działającymi pod kontrolą systemów Windows 10,11, MacOS 13, ChromeOS i Android.